Esta pequeña tienda con alma portuguesa en Cádiz vende los famosos pasteles de Lisboa, vinos de Oporto y conservas gourmet

A unos pasos de la Catedral de Cádiz, en pleno corazón del casco histórico gaditano, podrás descubrir los mejores sabores del país luso en la coqueta tienda Maninha Sardinha. Tal y como anunció este mismo periódico, este rinconcito portugués abrió sus puertas a principios de verano y poco a poco se está convirtiendo en un imprescindible de la ciudad gaditana.

Si desde que visitaste Lisboa por última vez todavía sueñas con volver a probar los pasteles de Belem, o nunca has tenido la oportunidad de hacerlo porque no has tenido ocasión de viajar a Portugal, ahora podrás hacerlo en Cádiz, exactamente en la calle Cobos, número 4. Detrás de este rincón de sabores portugueses se encuentra la lisboeta Maria Lopes quien, tras haber causado furor en Madrid durante unos años, decidió dar un cambio a su vida y establecerse en Cádiz cerquita del mar.

Sus famosos pasteles de nata, típicos de Lisboa, desprenden un olor inconfundible que los hace irresistibles. En esta tienda de alma portuguesa no solo podrás encontrar los pasteles de Belem auténticos, también hay vinos de Oporto, licores, vinos de Madeira, conservas gourmet de sardinas, paté de sardinas y caballas picantes, entre otros productos típicos de la gastronomía portuguesa.

Durante los años en los que estuvo en Madrid tuvo tanta acogida que incluso la Embajada de Portugal se convirtió en uno de sus mayores clientes de catering. Y es que Maria Lopes no solo regenta este despacho de Maninha Sardinah, también elabora pasteles de nata por encargo para cualquier tipo de evento o celebración. En cuanto al horario de la tienda, abre de lunes a domingo de 10:30 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas; viernes y sábado hasta las 21:30 horas. ¿A qué esperas para visitarla?