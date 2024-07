Los pasteles de nata de Lisboa llegan a la calle Cobos de Cádiz

El año pasado Taste Atlas, "la enciclopedia de sabores, un atlas internacional de platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos” y toda una institución en lo que a gastronomía se refiere, eligió los pasteles de nata originarios de Lisboa como los mejores dulces del mundo. Todo un reconocimiento que se llevó a cabo a través de los votos de profesionales de la cocina y ciudadanos que lo encumbraron al primer puesto gracias a su delicioso sabor.

Y es que, ¿quién no ha estado en Portugal y ha probado alguna vez este pequeño manjar? Pues ya no hace falta ir al país vecino porque los pasteles de nata han llegado a Cádiz. Concretamente a la calle Cobos, número 4, donde la lisboeta Maria Lopes abrirá este sábado su tienda Maninha Sardinha, especializada en productos portugueses.

A partir de las 12:00 horas de este 6 de julio, las puertas de este negocio estarán abiertas para que gaditanos y visitantes puedan probar estos pasteles y vinos de Oporto ya que, como bienvenida a la ciudad, Maria ha decidido hacer una degustación para todos aquellos que quieran acercarse a su tienda.

Interior de la tienda, con una lata gigante, diseño de Alfredo Velasco. / Germán Mesa

Ubicada en un pequeño local, no le falta detalle. Azulejos originarios de Aveiro en su mostrador, donde los pasteles de nata asoman. Un gigantesco gallo, símbolo de Portugal dando la bienvenida. Una original lata gigante en la que se muestran las conservas que están a la venta y una lámpara hecha de anzuelos, piezas creadas por su cuñado, Alfredo Velasco, diseñador también del logo de la empresa. "Maninha significa hermana pequeña, ya que yo soy la menor de mi familia. Sardinha es por las conservas que vendemos. También tenemos unos rizos que si te fijas bien representan la forma de una lata al abrirse; unos ojos que en realidad son unas sardinas, porque mi familia era de pescaderos, y unos puntos que son las pecas de mi cara", relata Maria.

Y es que, a pesar de su reducido espacio, todo está aprovechado y cuidado al máximo en este local. Los pasteles de nata los elabora la propia Maria, que confiesa que lleva toda su vida horneándolos. "Soy de Lisboa y me he criado alrededor de estos pasteles y de ese olor inconfundible". Además de estas delicias, en el negocio de la calle Cobos hay vinos de Oporto, vinos de Madeira, conservas gourmet de sardinas, atún, paté de sardinas, caballas picantes, licores... en definitiva, un trozo de paraíso para los amantes de la gastronomía portuguesa.

Exterior del local, ubicado en la calle Cobos, 4, de la capital gaditana. / Germán Mesa

Maria señala que también se ofrece para hacer pasteles de nata por encargo, ya sea para cumpleaños, fiestas o algún tipo de celebración. Su experiencia le avala y es que ha estado 20 años en los mercados de La Latina y La Paz en Madrid, donde Maninha Sardinha se convirtió en punto de encuentro para locales y turistas. "En Madrid he estado muy a gusto, pero tenía ganas de cambiar, de volver a un sitio con mar y pensé que Andalucía era un buen destino. Siempre he pensado que tengo una conexión especial con esta tierra y es que aquí me siento como en casa. Desde que llegúe en diciembre los gaditanos me han acogido muy bien", confiesa Maria.

Con un horario aún por determinar, pero con unas ganas enormes de gustar y establecerse en Cádiz, Maninha Sardinha comienza una nueva andadura en una ciudad a la que pondrá su punto dulce.