Un mercadillo artesanal para intercambiar libros y comprar productos ecológicos en pleno parque natural del corazón de la Bahía de Cádiz

Artesanía, libros, productos ecológicos y mucho más este domingo, 18 de enero, en el tradicional Mercado Artesano y Agroalimentario que se instalará en la fachada del Parque de los Toruños y la Algaida. Además, como ocurre cada tercer domingo del mes, coincidirá con el Mercadillo de Intercambio de Libros en el patio de la entrada principal del parque.

De esta manera, como cada vez que tiene lugar el tercer domingo de cada mes, la Asociación de Artesanos de Los Toruños no faltará a su cita con el Mercado Artesano y Agroalimentario que se instala en la fachada de la entrada principal del parque, que se accede por Valdelagrana (El Puerto de Santa María).

A partir de las 11:00 horas estarán instalados los puestos de más de 40 productores locales que ofrecerán artesanías diversas y productos agroalimentarios de la comarca, a quienes se unirá como invitado la librería alternativa Lepisma-Corral de San Antón, en Jerez.

Este tradicional mercado ofrece la oportunidad de vender directamente de productor a consumidor, garantizando con ello calidad y el precio justo de su mercancía. El público podrá recorrer los diferentes, que permanecerán instalados hasta las 15:00 horas, y así poder hacer sus compras.

Intercambiar libros en la naturaleza

En esta ocasión, el Mercado Artesano y Agroalimentario coincidirá con el Mercadillo de Intercambio de Libros, que permanecerá abierto al público desde las 11:30 y las 14:00 horas, en el patio de la Casa de Los Toruños. Este mercadillo ofrece la posibilidad de intercambiar libros de literatura o de temas ambientales, dándole así a los ejemplares una segunda vida.

Esta actividad, que está organizada por la asociación Cuaderno de Ideas, tiene como objetivo fomentar la creatividad y animar a la lectura. Así que si quieres darle una segunda oportunidad a tus libros y renovar tu biblioteca, podrás traerlos este domingo e intercambiarlos gratis por otros.