Este restaurante de El Puerto de Santa María es un imprescindible para celebrar el Día Internacional de la Croqueta

Crujiente por fuera y delicadamente cremosa por dentro, la croqueta es un clásico que no puede faltar en la mesa. Este icónico plato de la gastronomía española nunca pasa de moda y sigue sorprendiendo a los comensales con múltiples sabores. Cada 16 de enero se le rinde homenaje en el Día Internacional de la Croqueta, siendo una excusa más para disfrutar de ella.

Las croquetas son un plato que no pueden faltar en los bares, tabernas y restaurantes de toda España, así que también es muy habitual catarlas en los establecimientos gaditanos. Si quieres disfrutar de un buen festín de croquetas te recomendamos visitar la Bodeguilla del Bar Jamón, un restaurante de El Puerto de Santa María que es imprescindible para saborear este manjar.

Que un lugar que lleva la palabra “jamón” en su nombre sea un referente en este producto parece lógico; que además lleve más de 35 años conquistando paladares lo convierte en un clásico. La Bodeguilla del Bar Jamón, en El Puerto de Santa María, es una visita obligada para disfrutar de la gastronomía gaditana. Con el jamón ibérico como estandarte, este establecimiento combina la tradición más auténtica con toques innovadores.

Entre sus propuestas más aplaudidas brillan las Croquetas de jamón, un homenaje a la receta de siempre, con un interior cremoso y un sabor profundo que conquista desde el primer bocado. También destacan las Bombitas de rabo de toro en las que el guiso, envuelto en una bechamel delicada, convierte cada mordisco en una experiencia llena de matices.

Desde su apertura en 1989, este negocio familiar ha mantenido su esencia, con emblemas como el Pan de la Casa con jamón ibérico de bellota. Su carta, amplia y cuidada, combina guisos tradicionales, recetas más creativas, postres caseros y una selecta selección de vinos –cuenta con más de 70 referencias por copa– que completan la experiencia.