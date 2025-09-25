Este restaurante de El Puerto rinde homenaje a su producto estrella en el Día Mundial del Jamón

El próximo 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Jamón, una jornada que nació en 2024 con el objetivo de rendir homenaje a uno de los grandes símbolos de la gastronomía española. Si hay un lugar donde este día cobra un sentido especial ese es La Bodeguilla del Bar Jamón, un restaurante que desde 1989 es un referente en El Puerto de Santa María y que ha hecho del jamón su seña de identidad.

Ubicada en una casa histórica del siglo XVIII, La Bodeguilla ha hecho del jamón de bellota 100% ibérico el eje de su propuesta gastronómica. Cada pieza procede de productores de confianza y pasa un proceso de curación de entre tres y cuatro años, lo que garantiza una calidad y un sabor incomparables.

En este restaurante, el jamón ocupa el lugar de honor que merece. Una de las opciones más demandadas son las Lonchas recién cortadas de jamón de bellota 100% ibérico, máxima expresión de este producto. Degustarlas en el salón o en la barra del restaurante es una experiencia que conecta con la tradición más auténtica del ibérico, el plato perfecto para celebrar este día tan señalado.

Además, La Bodeguilla integra el jamón en recetas que se han convertido en imprescindibles del restaurante:

Los Panes de la Casa, elaborados con pan de pueblo y tomate triturado, donde la versión con jamón es la más aclamada, aunque también triunfan el de carne mechada y el de queso con anchoa ahumada.

Las Croquetas de jamón, cremosas y equilibradas, representan la perfección de un clásico bien ejecutado.

Las Verduritas al estilo de la casa es un plato lleno de sabor gaditano en el que camarones, cebolla y pimientos fritos se acompañan con finas lonchas de jamón ibérico.

El Salmorejo con huevo de codorniz y taquitos de jamón es una propuesta fresca y tradicional en la que el ibérico aporta carácter y profundidad.

Estos platos ofrecen distintas maneras de disfrutar del jamón y muestran su versatilidad en la cocina de La Bodeguilla. “Para nosotros el jamón no es solo un producto, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia familiar. Celebrar el Día Mundial del Jamón en La Bodeguilla es compartir con nuestros clientes todo lo que representa este icono de la gastronomía española”, señala Borja Fernández, tercera generación al frente del negocio junto a su hermana María.

Borja y María Fernández, en la entrada de la Bodeguilla del Bar Jamón / Cedida

Más allá del ibérico: tradición e innovación

La carta del restaurante dirigido por los hermanos Borja y María Fernández, combina platos de raíces portuenses con propuestas innovadoras que se renuevan cada temporada. Entre los clásicos destacan los Garbanzos con langostinos, la Ensaladilla al estilo tradicional y los Chicharrones al corte, mientras que la parte más creativa sorprende con el Pan bao de chipirón frito con mayonesa de sriracha, la Miniburguer de kobe con helado de queso payoyo o las Patatas bravas con sobrasada ibérica picante y mayonesa de ajo asado.

El compromiso con el producto local se refleja en elaboraciones como el Tartar de atún rojo de almadraba con sorbete de gazpacho, la Carrillada de bellota al oloroso o el Arroz de lagartito ibérico con ajos tiernos, que consolidan a La Bodeguilla como un referente en la provincia de Cádiz.

Una experiencia completa: más de 70 vinos por copas

El restaurante, ubicado en una casa del siglo XVIII, ofrece además una de las cartas de vinos por copas más amplias de España, con más de 70 referencias en las que brillan los vinos de Jerez y los de la Tierra de Cádiz. Un maridaje ideal para realzar los matices del jamón ibérico y completar una experiencia gastronómica única.