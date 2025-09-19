Bares y restaurantes de Conil donde saborear el Borriquete, un pescado muy preciado en la costa de Cádiz
Un total de 23 establecimientos han elaborado diferentes recetas con motivo de las IX Jornadas Gastronómicas del Pescado de Conil
El sabor más auténtico del mar llega a las cocinas de los bares y restaurantes de Conil. Este pueblo pesquero de la costa de Cádiz celebrará del 20 al 28 de septiembre las IX Jornadas Gastronómicas del Pescado de Conil, organizadas por la OPP72, una cita anual que rinde homenaje a la pesca artesanal local y a uno de sus tesoros marinos.
En la edición de este 2025, el gran protagonista será el Borriquete, una especie muy valorada por su sabor y frescura, que se convertirá en la estrella de las cocinas de los 23 bares y restaurantes participantes de estas jornadas gastronómicas.
Durante estos días, los establecimientos participantes ofrecerán propuestas culinarias creativas y tradicionales, todas elaboradas con este pescado local, símbolo de calidad, sostenibilidad y respeto por el mar. Una oportunidad única para disfrutar de la gastronomía conileña más auténtica.
Previo al arranque de las jornadas se ha celebrado el III Concurso Gastronómico, siendo los platos y restaurantes premiados los siguientes:
- Primer Premio: Cervecería Los 3 Hermanos. Plato: Borriquete en texturas marinas.
- Segundo Premio: Tascón de la Pasajera. Plato: Costillar de borriquete en amarillo.
- Tercer Premio: Restaurante Salamar – Hotel Daia Beach Club. Plato: Borriquete a baja temperatura y sopasalsa de sus espinas.
Bares, restaurantes y platos participantes
- La Fontanilla. Plato: Guiso de borriquete a la abuela. Dirección: Avenida de la playa s/n.
- Bocinegro Taberna Marina. Plato: Burro al AOVE. Dirección: Calle Cádiz, 25.
- Restaurante Salamar – Daia Beach Hotel. Plato: Borriquete a baja temperatura y sopasalsa de sus espinas. Dirección: Avenida de la Marina.
- Restaurante Catalina. Plato: Borriquetes en tiempos de membrillos. Dirección: Avenida de la playa.
- Restaurante El Sopa. Plato: Borriquete confitado sobre una tosta de paniza y crema de roteña. Dirección: Calle Cádiz, 32.
- Restaurante Francisco Fontanilla. Plato: Guiso tradicional de borriquete con papas al horno. Dirección: calle Camino de la Fontanilla s/n.
- El Tascón de la Pasajera. Plato: costillar de borriquete en amarillo. Dirección: calle Herrería, 9.
- Restaurante El Buche. Plato: estofado de patatas con lomo de borriquete. Dirección: hotel Fuerte – Avda. de la Marina.
- Bar Puerta Cai. Plato: palangre de borriquete a la roteña. Dirección: calle Puerta Cai.
- Restaurante playa. Plato: borriquete al aceite de oliva. Dirección: paseo marítimo, s/n.
- Restaurante El Mercado. Plato: borriquete en tempura con crema de pistachos. Dirección: calle Enólogos, 4.
- Restaurante Casa Manolo Fuguilla. Plato: Borriquete con ali-oli gratinado sobre fritá de tomates de Conil. Dirección: avenida de la playa, s/n.
- Café-bar El Pasaje. Plato: borriquete ibérico. Dirección: avenida de la playa, 6.
- Cervecería Los 3 Hermanos. Plato: borriquete en texturas marinas. Dirección: calle Enólogos, 6.
- Venta Pericón. Plato: borriquete a la roteña. Dirección: calle Rosa de los Vientos, 18.
- Moshi Moshi By Sushi Time. Plato: niguiri de borriquete en fritá de tomate. Dirección: calle Chiclana, 64.
- Gastrobar Los Hermanitos. Plato: borriquete a la Victoria. Dirección: Román Ruiz.
- Cádiz 11. Plato: Burro Chamuscado. Dirección: calle Cádiz, 11.
- El Mirador de El Roqueo. Plato: borriquete al aceite. Dirección: calle El Roqueo.
- Venta Melchor. Plato: borriquete de Conil en fritada de tomate casero. Dirección: N 340 km 18.
- Blanco y Verde. Plato: borriquete en su jugo con papas con moscas. Dirección: calle Rosa de los Vientos, 14.
- Hotel – Restaurante Antonio. Plato: borriquete al Tío Pepe. Dirección: N340 km 17.
- Restaurante Malabata. Plato: burro en salsa de pera de Sidonia. Dirección: calle Almadraba, 1.
