Bares y restaurantes de Conil donde saborear el Borriquete, un pescado muy preciado en la costa de Cádiz

El sabor más auténtico del mar llega a las cocinas de los bares y restaurantes de Conil. Este pueblo pesquero de la costa de Cádiz celebrará del 20 al 28 de septiembre las IX Jornadas Gastronómicas del Pescado de Conil, organizadas por la OPP72, una cita anual que rinde homenaje a la pesca artesanal local y a uno de sus tesoros marinos.

En la edición de este 2025, el gran protagonista será el Borriquete, una especie muy valorada por su sabor y frescura, que se convertirá en la estrella de las cocinas de los 23 bares y restaurantes participantes de estas jornadas gastronómicas.

Durante estos días, los establecimientos participantes ofrecerán propuestas culinarias creativas y tradicionales, todas elaboradas con este pescado local, símbolo de calidad, sostenibilidad y respeto por el mar. Una oportunidad única para disfrutar de la gastronomía conileña más auténtica.

Previo al arranque de las jornadas se ha celebrado el III Concurso Gastronómico, siendo los platos y restaurantes premiados los siguientes:

Primer Premio: Cervecería Los 3 Hermanos . Plato: Borriquete en texturas marinas.

. Plato: Borriquete en texturas marinas. Segundo Premio: Tascón de la Pasajera . Plato: Costillar de borriquete en amarillo.

. Plato: Costillar de borriquete en amarillo. Tercer Premio: Restaurante Salamar – Hotel Daia Beach Club. Plato: Borriquete a baja temperatura y sopasalsa de sus espinas.

Bares, restaurantes y platos participantes

La Fontanilla. Plato: Guiso de borriquete a la abuela. Dirección: Avenida de la playa s/n. Bocinegro Taberna Marina. Plato: Burro al AOVE. Dirección: Calle Cádiz, 25. Restaurante Salamar – Daia Beach Hotel. Plato: Borriquete a baja temperatura y sopasalsa de sus espinas. Dirección: Avenida de la Marina. Restaurante Catalina. Plato: Borriquetes en tiempos de membrillos. Dirección: Avenida de la playa. Restaurante El Sopa. Plato: Borriquete confitado sobre una tosta de paniza y crema de roteña. Dirección: Calle Cádiz, 32. Restaurante Francisco Fontanilla. Plato: Guiso tradicional de borriquete con papas al horno. Dirección: calle Camino de la Fontanilla s/n. El Tascón de la Pasajera. Plato: costillar de borriquete en amarillo. Dirección: calle Herrería, 9. Restaurante El Buche. Plato: estofado de patatas con lomo de borriquete. Dirección: hotel Fuerte – Avda. de la Marina. Bar Puerta Cai. Plato: palangre de borriquete a la roteña. Dirección: calle Puerta Cai.