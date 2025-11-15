Intercambio de libros gratis y un mercado de productos locales en este parque de la Bahía de Cádiz

¿Estás cansado de hacer siempre lo mismo cada domingo? No te preocupes, te traemos un planazo para disfrutar de una mañana distinta y agradable. El patio de la Casa del Parque de los Toruños y la Algaida acogerá el Ecomercado para que puedas hacer tus compras de productos locales, y también intercambiar libros gratis.

El intercambio de libros y creatividad será de 11:30 a 14:00 horas. Una actividad, organizada por la Asociación Cuaderno de Ideas, que está pensada para darle una segunda vida a los libros que ya leíste. Así que si quieres darle una segunda oportunidad trae tus libros e intercámbialos gratis por otros. ¡Podrás renovar tu biblioteca personal sin gastar un euro! Además, habrá actividades de creatividad y animación a la lectura, ideal para los más pequeños.

También durante la mañana del domingo podrás aprovechar para hacer tus compras en el Ecomercado. Ponte calzado cómodo y ven a pasar la mañana en el Parque de los Toruños y la Algaida, donde no solo podrás hacer el intercambio de libros, también recorrer los más de 40 puestos expositores de productos locales de la comarca. Este Ecomercado tendrá un horario de 11:00 a 15:00 horas. ¿Te lo vas a perder?