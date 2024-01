El gran espectáculo de luz y color que pondrá la magia a la Cabalgata de Reyes en Cádiz

No existe una mayor ilusión para los más pequeños y sus familias que asistir a la tradicional Cabalgata de Reyes Magos que cumple con su cortejo anual. Sin faltar a su cita, Melchor, Gaspar y Baltasar emprenden un largo camino hacia las diferentes ciudades españolas para llenar de magia e ilusión los corazones de los más pequeños. Aunque los adultos tampoco se escapan de este momento tan mágico y se agolpan en las calles para recoger caramelos y contagiarse de la alegría del momento.

Los diferentes municipios de Cádiz ultiman sus preparativos para llenar de luz sus calles con las Cabalgatas de los Reyes Magos de Oriente. Una de las más especiales y famosas de la provincia es la de la capital gaditana. Miles de personas se dirigen hasta Cádiz para no perderse la gran Cabalgata de la Ilusión con salida desde la glorieta Ana Orantes.

Tras vivir un recorrido de lo más festivo, este año como novedad se podrá asistir a un mágico fin de fiesta en la plaza de San Juan de Dios. En este sentido, la Cabalgata de Reyes, que tendrá lugar el día 5 de enero, se podrá disfrutar por toda la Avenida hasta su llegada a la emblemática y céntrica plaza donde tendrá lugar una explosión artística de luz y color que hará que los más pequeños vivan con ilusión y emoción la noche de Reyes.

‘Una Navidad de Cuento’

Una de las grandes novedades que puedes disfrutar antes de la noche más mágica del año es del videomapping que se proyecta en estos días sobre la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. Este espectáculo navideño, que se desarrolla en la plaza San Juan de Dios, cuenta una emotiva historia centrada en ‘Una Navidad de Cuento’.

Podrás ver este espectáculo hasta el 4 de enero y cuenta con tres pases diarios. De esta manera, podrás asistir al videomapping a las 19:00, 20:00 y 21:30 horas. Así que si todavía no has tenido la oportunidad de disfrutar de este espectáculo de luces y sonido en 3D toma nota de estos horarios para que no te lo puedas perder.