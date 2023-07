El divertido vídeo de TikTok que muestra una imagen muy típica de las playas de Cádiz

Pasar un día en la playa puede dar mucho de sí. Lo mismo puedes darte un chapuzón, tomar el sol, jugar al voley playa, hacer snorkel, jugar a las cartas o dormir la siesta. Desde luego, estas son algunas de las ideas que puedes hacer un día cualquiera de tu jornada playera, pero hay miles de maneras de disfrutar del día en algunos de los maravillosos enclaves de la costa de Cádiz.

Una vez más las redes sociales como TikTok han vuelto a hacerse eco las maravillas de Cádiz. En esta ocasión no hablamos de ningún paisaje, calle o monumento especial de la provincia, sino de una imagen muy propia de los veranos en Cádiz y que nunca falta. No importa en qué playa gaditana estés, en cualquier momento podrás ser testigo de momentos como el que podrás ver a continuación en este vídeo compartido por el usuario @pradotti y que ya cuenta con más de 6.000 me gusta.

"Aquí podemos encontrar la típica formación en forma de tortuga para defender los Tupperware con filete empanado y para que no salgan volando los cartones de bingo. Esto solo se ve en Cádiz", así describe de manera divertida el usuario de TikTok la peculiar imagen de las mujeres bajo la sombrilla jugando al bingo en una de las playas gaditanas.

No sabemos con exactitud en qué playa se encuentran las maestras del juego, pero bien podría ser cualquiera de las playas de la capital gaditana como La Caleta, Santa María del Mar o la playa de La Victoria, donde es habitual ver imágenes como esta hasta la puesta de sol. Una imagen que a muchos les recordará a la chirigota de José Luis García Cossio 'El Selu' (2015) Ahora es cuando se está bien aquí.