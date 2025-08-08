Alejandro Fernández, el alma de México llega a Sancti Petri

El poblado de Sancti Petri acoge este viernes 8 de agosto una de las citas más esperadas del verano musical en la provincia de Cádiz. Alejandro Fernández, una de las voces más representativas de la música mexicana, aterriza en Concert Music Festival con su gira ‘En Vivo’, un espectáculo cargado de emoción, tradición y modernidad que promete dejar huella entre el público gaditano.

Con más de 30 años de carrera, Fernández ha sabido mantener viva la esencia de la ranchera mientras explora sonidos más cercanos al pop latino, lo que le ha convertido en un artista de alcance internacional. Sobre el escenario, lo acompañarán su banda habitual y un mariachi tradicional que será clave en los momentos más íntimos del concierto, en los que rendirá homenaje a su padre, el legendario Vicente Fernández.

El concierto, que comenzará a las 22:00 horas, será el primero de su gira por España en este verano de 2025, que también visitará ciudades como Palma de Mallorca, Murcia, A Coruña, Marbella, Santander o Pamplona.

En su repertorio no faltarán clásicos como Me dediqué a perderte, Como quien pierde una estrella o Te voy a perder, junto a nuevas composiciones que confirman su vigencia artística.

El marco no puede ser más idóneo. Concert Music Festival se ha consolidado como uno de los grandes festivales del verano andaluz, combinando una oferta musical de primer nivel con una experiencia única junto al mar. Cada año reúne a miles de asistentes en un entorno privilegiado, donde la música convive con la gastronomía local, el turismo y el ambiente exclusivo de la costa chiclanera.

Las entradas para el concierto de Alejandro Fernández aún están disponibles en distintas modalidades, desde localidades de grada hasta zonas VIP, aunque se espera una alta afluencia que podría colgar el cartel de entradas agotadas en las próximas horas. El artista mexicano no visita con frecuencia escenarios del sur de España, lo que convierte esta cita en una oportunidad difícil de repetir.

Esta noche Sancti Petri se llenará de sombreros, emociones y rancheras. Cádiz, tierra de pasiones, recibirá con los brazos abiertos a uno de los grandes embajadores de la música latina. Y Alejandro Fernández, fiel a su estilo, promete no defraudar.