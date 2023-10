Rutas turísticas en Cádiz por el South Festival

Cádiz es de cine y, por tanto, también ha demostrado en los últimos años que es un plató de rodaje. La capital gaditana ha sido escenario de series y películas rodadas en la ciudad del calibre de 'The Crown', 'Muere Otro Día', 'Cuba' o 'Besos para todos', entre otros títulos. Productoras nacionales e internacionales no le quitan la mirada a la Tacita de Plata y cada vez son más los que eligen esta ciudad al sur de España para desarrollar sus proyectos audiovisuales.

Desde este viernes Cádiz volverá a ser el centro de todas las miradas al acoger la primera edición del South International Festival, que convertirá la capital gaditana en el epicentro de las series y los estrenos de la temporada. Además, esta cita audiovisual contará también con la presencia de los actores y actrices más reconocidos del panorama, al igual que de proyecciones que los gaditanos podrán disfrutar adquiriendo su entrada en la web del festival o de manera gratuita.

En este sentido, el Palacio de Congresos de la ciudad acogerá la proyección de unos 45 títulos, más de la mitad serán inéditos de adelanto en España. Esto se desarrollará desde el 6 hasta el 12 de octubre y, además, se sumará una extensa programación de actividades y una alfombra roja en el que irán desfilando actores como José Coronado, Antonio Resines, María Galiana y Adriana Ozores, entre otros.

Durante estos días se ha programado una actividad para los profesionales. Se trata de una ruta denominada 'Cádiz como plató de rodaje' y consistirá en realizar un paseo por algunas de las localizaciones de las series y las películas que se han rodado en la ciudad como 'We Where The Lucky Ones' o 'The Crown', entre otros títulos. Esta ruta será capitaneada por el escritor y el director de cine gaditano José Manuel Serrano Cueto y se podrán visualizar distintas localizaciones de la ciudad donde se han rodado algunas escenas. Esta ruta se desarrollará este lunes 9 y el miércoles 11 de octubre a las 19:00 horas.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cádiz ha aprovechado estos días en los que la ciudad será visitada por profesionales del cine y la televisión, y también aficionados, para programar cuatro rutas turísticas en diferentes días pero a las 19:00 horas para que puedan conocer la ciudad gaditana. Todo aquel que desee participar en las rutas turísticas, de manera gratuita, podrán dirigirse a las oficinas de turismo de Canalejas y la Avenida principal para inscribirse en ellas. Estas son las rutas programadas: