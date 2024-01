Escapada desde Cádiz: visita la cueva más espectacular de España

Tienes un fin de semana libre y no sabes qué hacer. Desde Cadizfornia te proponemos un plan que no te defraudará. El mágico lugar que te vamos a recomendar visitar se encuentra a poco más de dos horas en coche desde Cádiz, exactamente en la provincia de Huelva. Se trata de "la cueva más impresionante de España", así es como define el portal turístico 'Viajar' a la Gruta de las Maravillas, en Aracena.

Este lugar se ha convertido en uno de los más visitados de Andalucía por la espectacularidad del interior de esta caverna. Al encanto de la Gruta de las Maravillas, se le suma la magia del pueblo de Aracena, un lugar único situado en la sierra onubense que te cautivará desde el primer instante. Sus calles empedradas, casas encaladas y tejados rojos, su arquitectura tradicional y monumental presidida por su Castillo. Así como iglesias, conventos, fuentes o plazas, conforman el encanto especial de este lugar mágico.

Ahora bien, su mayor tesoro, sin lugar a dudas, es la Gruta de las Maravillas. Según indica Huelva, tu destino, fue descubierta a finales del siglo XIX pero no fue hasta 1914 cuando se abrió al público como la primera cueva turística de España. En esta apasionante gruta harás un recorrido guiado, en el que no está permitido hacer fotos, entre formaciones de estalactitas, estalagmitas, coladas, columnas, etc. Todo ello a lo largo de un recorrido circular con galerías que se sobreponen en tres niveles de alturas diferentes. Se recomienda adquirir las entradas para la visita con antelación a través de la web.

Cómo llegar desde Cádiz

La manera más cómoda de desplazarte desde Cádiz es con el coche. Podrás dirigirte por la E-5/A-4 en dirección Sevilla, una vez en la entrada a Sevilla tendrás que incorporarte a la SE-30/E-803 en dirección E-1/A-49/Huelva/Mérida/A-66. Continúa por E-803/A-66 y toma la salida 782 hacia N-630, en dirección Venta del Alto/N-433/Aracena/Portugal. Sigue por N-433 hasta Cl. Colmenitas/A-470 en Aracena. A continuación, podrás visualizar las indicaciones de la ruta en coche desde Cádiz hasta Aracena con Google Maps. Otra opción puede ser dejar el coche en Sevilla y coger el autobús desde Plaza de Armas, consultando los precios y horarios en esta web.