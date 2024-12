Vizcaíno explota contra el equipo: duras manifestaciones del presidente

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, no se ha mordido la lengua en la noche de este lunes cuando se ha referido al equipo y a la situación que vive en Segunda División esta temporada. Con motivo de la celebración de la segunda edición de la gala 'Guardianes del Carranza', el máximo dirigente ha sido muy contundente con lo que viene sucediendo en la Liga y ha sacado a pasear su versión más crítica.

Delante de muchos aficionados presentes en la grada de Tribuna del Nuevo Mirandilla, Vizcaíno, en su turno de intervención, no ha sido esquivo con la situación que vive el royecto que él encabeza. "Al final nosotros vivimos de los resultados y hoy estoy jodido desde el punto de vista deportivo porque no estamos haciendo las cosas bien. No estamos consiguiendo dar con la tecla de que este barco importante que hemos construido vuelva a coger velocidad de proa. No estamos conectando con la grada seguramente por errores que cometemos", apuntaba en primer lugar.

El presidente del Cádiz CF elevó su tono cuando señaló y recordó lo sucedido el pasado sábado en el césped del estadio, la derrota por 2-4 ante el Deportivo. "El último partido ha sido un bochorno impresionante en el cual no sabes ni cómo explicártelo", añadiendo seguidamente que "no creo en la suerte en el fútbol; eso es mentira". "Si las cosas pasan es que te las mereces y es señal de que estás haciendo las cosas mal".

Mira al futuro con la esperanza de dar el giro de 180 grados que necesita el proyecto. "Prometo seguir trabajando denostadamente para que el barco que hemos construido entre todos, vosotros con esa base tan pura en momentos difíciles, y yo en estos últimos diez años con mis ayudantes, no va a perder la ilusión ni la ambición por seguir haciendo el mejor Cádiz de la historia", finalizando con un "agradezco mucho a todos el apoyo que brindáis incluso cuando criticáis".