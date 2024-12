José Mari: el eterno capitán dice adiós al Cádiz CF

Y José Mari dijo adiós al fútbol. El eterno centrocampista del Cádiz CF vivió este lunes 2 de diciembre de 2024 el día que nunca deseó, el que jamás se quiere contemplar y el que, de una manera u otra, acaba por llegar. Un trozo de Rota deja un legado en el templo del cadismo, en el club de la Tacita, en el corazón amarillo y azul de tantos incondicionales.

Se va José Mari, pero cuando vuelve la mirada hacia atrás ve 166 partidos, 10.595 minutos y un ascenso a Primera. Todo ello vestido de amarillo. En el equipo al que llegó tras el ascenso a Segunda A y fue capaz de ayudar al glorioso camino a la élite. Todo ello hasta que las lesiones dijeron basta a pesar de pelear, de intentarlo, de renacer y de vaciar toneladas de esfuerzo por volver a sumar desde el verde.

El ya ex futbolista del Cádiz CF compareció acompañado por el presidente, Manuel Vizcaíno, en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla, donde también estuvo el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, así como una nutrida representación de jugadores de la primera plantilla. El máximo dirigente de la entidad fue el primero en tomar la palabra. "Daros las gracias a todos los presentes. Me alegro mucho que Álvaro Cervera haya aceptado venir a despedir a nuestro capitán", destacó Vizcaíno, quien al referirse a José Mari lamentó que "las lesiones se han cebado con él". "El cuerpo le ha dicho basta. Agradecido a tu entrega, saber estar y tu mando en el vestuario para esa unidad".

Posteriormente fue el ya ex jugador el que comenzó la despedida. "Venía con unas palabras preparadas pero en días como hoy es mejor decir lo que uno siente y que hable mi corazón. Podía ser un día triste porque dejo de hacer lo que venía haciendo desde pequeño. Mi sueño de ser futbolista. Pero me quiero quedar con lo bonito que me ha dejado el fútbol en general. Compañeros, experiencias, muchas amistades y vivencias. Y también el Cádiz. El sueño de José Mari era jugar en Primera y jugar en el Cádiz. He disfrutado ocho años maravillosos. Es verdad que las lesiones no me han dejado jugar más. Pero prefiero sufrir en mi equipo que disfrutar en otro".

El momento del agradecimiento. "Me gustaría dar las gracias a todo el que me ha ayudado a ser profesional. Empezar por mis padres, que han sido y son mis pilares y han dejado todo y se han sacrificado porque yo sea profesional. En momentos difíciles, en los que he sufrido impagos, siempre han estado como colchon de seguridad. A mi familia, mi mujer, mis hijos. Mi mujer lo dejó todo por acompañarme. A mi pueblo. Soy un afortunado de ser de Rota y salir de la UD Roteña. Gracias a mi club, a mis compañeros por aguantarme estos años. Muchas veces me he poddo equivocar pero he tratado de hacer todo con mucño cariño. Las gracias al míster por estar aquí. Por su confianza, gracias Álvaro Cervera", añadiendo que "he tenido la suerte de jugar en el mejor club del mundo para mí". "He sido honrado para que la gente esté orgullosa de mí".

Tras una cerrada ovación y los besos de sus hijos, se mostró un vídeo de un minuto con momentos destacados de José Mari con la camiseta del Cádiz CF, al que siguió otro con mensajes cariñosos de ex compañeros como Garrido, Marcos Mauro, Akapo, Salvi, Bodiger y Pacha Espino, entre otros.