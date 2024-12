Plaga de bajas en el Cádiz CF entre lesiones, sanciones y castigos internos

El Cádiz CF afronta una semana complicada en medio de una crisis que se prolonga en el tiempo. El conjunto amarillo tiene por delante dos compromisos en tres días. El miércoles 4 de diciembre recibe al Eldense en el torneo copero y el sábado visita al Elche en la 18ª jornada de Liga.

El cuadro gaditano encara la semana bastante mermado de efectivos entre lesiones, sanciones federativas y castigos internos. El problema se agudiza con vistas a la cita liguera ante la escuadra franjiverde. Paco López (si no hay de entrenador) se las tiene que apañar para dosificar el esfuerzo de sus futbolistas y a la vez apostar por once competitivos. La prioridad es la Liga y la Copa es absolutamente secundaria, aún más en la actual situación. Lo normal es que el once que saque ante el Eldense tenga se parezca muy poco (o nada) al que despliegue después en el estadio Martínez Valero. Se supone que en la Copa tendrán descanso los que acumulan más carga en los últimos tiempos. Puede haber alguna excepción.

Es más que probable que el preparador cadista tire de canteranos para el duelo copero aunque con un límite para no caer en alineación indebida. Debe haber como mínimo siete jugadores del primer equipo sobre el césped. Los laterales y el centro del campo son las posiciones con más dificultades.

La realidad es que el Cádiz CF cuenta ahora mismo con varias bajas. Siguen lesionados Iza Carcelén y Joseba Zaldua y Gonzalo Escalante se perdió el choque frente al Deportivo por molestias musculares. Rubén Alcaraz apenas duró diez minutos sobre el tapete en ese mismo partido cuando reaparecía tras haber superado una dolencia. Problemas en un muslo le obligar a retirarse a vestuarios. El catalán se perderá en cualquier caso la visita tras haber llegado a la quinta amonestación que acarrea sanción.

Víctor Chust tampoco estará disponible para el desplazamiento del próximo fin de semana porque también alcanzó ante Dépor las cinco cartulinas. Será el primer partido que se pierda el defensa central. Si no puede jugar en la Liga, es posible que lo haga en el envite de Copa.

Hay más. Tomás Alarcón y Rominigue Kouamé llevan dos semanas apartados de la plantilla tras protagonizar un incidente. Si el técnico les levanta el castigo, es posible que pueda tener minutos, aunque el chileno tiene un vendaje en un brazo.

La buena noticia es que Javier Ontiveros ya está a disposición del 'míster' tras cumplir sanción por cinco amarilla. El marbellí será titular ante el Elche y quizás disponga de minutos frente al Eldense.