Álvaro Cervera y el Cádiz CF vuelven a estar juntos

Sin duda, uno de los grandes momentos del adiós a José Mari estuvo entre los asistentes al estar presente en el estadio Nuevo Mirandilla Álvaro Cervera, el entrenador que más huella ha dejado en los últimos años en el banquillo del equipo. El técnico fue invitado a un acto al que no podía faltar por su estrecha relación con José Mari; ambos se deben mucho del éxito que vivieron en el Cádiz CF.

Cervera se sentó en la fila final de la sala de prensa, asumiendo que el protagonismo era para el roteño en un día muy especial por poner punto y final a su carrera. Él estaba presente, porque así lo deseaba, pero era el día de José Mari.

"Doy las gracias al míster por estar aquí. Por su confianza, gracias Álvaro Cervera". Estas fueron las palabras del ya ex jugador cuando entonó el capítulo de agradecimientos. Como no podía ser de otra manera, el responsable del banquillo en sus primeros años de amarillo tenía que contar con un lugar especial de su intervención. También en el saludo de bienvenida, Manuel Vizcaíno se acordó del entrenador que le llevó al éxito. "Daros las gracias a todos los presentes. Me alegro mucho que Álvaro Cervera haya aceptado venir a despedir a nuestro capitán", dijo el presidente del Cádiz CF.

Antes de comenzar la comparecencia de prensa, José Mari y Álvaro Cervera tuvieron un cariñoso y emotivo reencuentro en el acceso del la puerta 0 del estadio; un abrazo que simboliza la excelente relación entre ambos. Es tan buena, que ha sido de tanto peso como para conseguir que el entrenador regresara al estadio, la casa del Cádiz CF en la que él hizo historia.