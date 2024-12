El Cádiz CF está en la hoja de ruta del futuro de José Mari

A José Mari le toca pasar página y mirar al futuro. Es su hoja de ruta una vez que el fútbol en activo pone punto y final. Ahora se abre la etapa a un José Mari que seguirá ligado al balompié pero desde otra faceta. Ya es entrenador aunque pretende seguir reforzando su preparación.

El roteño fus cuestionado por este asunto una vez que se despedía de su faceta en el Cádiz CF. "Estoy formado y quiero seguir formándome. Todos saben las ganas que tengo en un futuro de poder seguir vinculado a mi club, pero para volver tengo que tener la formación y ganármelo", dejaba claro José Mari, a quien le honra hacer ese planteamiento.

Cabe recordar que en su etapa como jugador del Cádiz CF, José Mari era la prolongación en el césped del entrenador. Es algo que se pudo comprobar en la etapa de Álvaro Cervera, que en mitad de un partido le llamaba a la banda y le daba todas las indicaciones para que se las trasladara a los compañeros que estaban en el césped.

Por lo tanto, el ex futbolista ya tiene una hoja de ruta hasta regresar al Cádiz CF de sus amores, donde se le podría ver en un banquillo o en labores de otra índole en la parcela deportiva del club.

Fue preguntado por un momento de los muchos vividos en el Cádiz CF. "Han sido muchos. Imposible quedarme con uno; Tenerife, la lesión, el ascenso... Pero si me quedo con algo es la salvación en Vitoria, aquella permanencia bajo una lluvia bestial fue algo muy grande".

Emoción por tener el día de su despedida a ex compañeros en directo y por mensajes. "Creo que desde que llegué se construyó algo precioso, que nació de un equipo muy humilde que fue creciendo. Logró entrar en la historia del club logrando la segunda mejor etapa en Primera. Me siento orgulloso de haber sido partícipe, y de haber podido vivir esta parte tan bonita en la historia del club. Siendo de aquí, hay muchos más motivos. Y encima ser capitán le suma valor a lo que he hecho", finalizaba el roteño.