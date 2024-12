Copa del Rey: cómo afronta el Cádiz CF la cita con el Eldense en plena crisis

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey aguarda en menos de 48 horas y se presenta en la mesa del Cádiz CF después de la dañina derrota contra el Deportivo de La Coruña (2-4) que abre de nuevo el baúl de la tormenta deportiva. El equipo amarillo sigue sin arrancar camino del final de la primera vuelta y el duelo con el conjunto alicantino parece otra piedra compleja en el camino; un camino muy cuesta arriba para los de Paco López.

¿Interesa la Copa del Rey? El debate está abierto porque si la situación del Cádiz CF en la Liga fuera otra mejor, la cita de este miércoles sería una oportunidad para los menos habituales y la posibilidad de seguir dando pasos en el proyecto asimilando conceptos que traigan bajo el brazo buenos resultados. Sin embargo, las circunstancias del equipo cadista son adversas al tener el descenso pisándole los talones y con el Elche aguardando el sábado día 7 de diciembre, donde realmente se juega la vida de escapar temporalmente de la zona baja.

La Copa del Rey no suele ser apetitosa para los equipos de Segunda División, menos aún si se enfrentan entre ellos como es el caso del Cádiz CF contra el Eldense. Un cartel que ha despertado poco interés en la masa social amarilla porque la marcha en la Liga no invita a pensar en corte positivo. La decepción por lo que sucede en el conjunto amarillo se nota a todos los niveles.

¿Puede ser un disparate pensar que es mejor decir adiós al torneo del ko para centrarse en la Liga? Hay opiniones para todos los gustos, pero hay una mayoría que 'pasa' de la Copa porque tiene la sensación de que en esta segunda ronda el Eldense, el modesto equipo alicantino, puede ser el siguiente en sacar a relucir las vergüenzas del Cádiz CF. Y no está el patio para más humillaciones, encima delante de tu masa social. De ahí que algunos prefieran ahorrarse el posible disgusto.

La Copa del Rey llega con el equipo de Paco López con un montón de bajas, jugadores apartados por cuestiones disciplinarias, y otros que no están ni para 'partidillos' de los jueves. Es la realidad por mucho que duela. Para colmo, el filial se arrastra como colista del grupo IV de Segunda Federación y con un juego que ilusiona casi lo mismo que el del equipo profesional: nada. A priori no se puede esperar unas promesas que asombren. Todo eso dentro de una colectera no permite vislumbrar una noche de ensueño en la cita copera a pesar de la magia que, en ocasiones, despierta esta competición.

Pero el calendario aprieta y marca la pauta, y toca recibir al Eldense sí o sí. El mismo equipo que hace algo más de dos meses se impuso en el Nuevo Mirandilla (1-2) por primera vez desde su primera visita en 1956, regresa plagado de suplentes y jugadores de segunda fila para tratar de dar la sorpresa, aunque su verdadero propósito es salvar la categoría.

Este miércoles se verá cómo afronta el Cádiz CF la segunda ronda de la Copa; lo de los jugadores es un temible secreto hasta saber qué cara dan. Como lo afronta la masa social es evidente: de uñas con su equipo por todo lo que viene sufriendo desde la pasada temporada dentro y fuera del terreno de juego.