El Cádiz CF es un caos en casa (1-2)

Escalante no puede marcar tras una gran intervención del portero.

El Cádiz CF empieza a desesperar en su feudo, done cosecha un fracaso tras otro. Añadió un nuevo fiasco en su cuarto intento de lograr su primera victoria como local que tendrá que esperar al menos un par de semanas más. El equipo amarillo cayó 1-2 ante un modesto Eldense que jugó con mucha más inteligencia. Los amarillos no supieron manejar las distintas situaciones que se dieron a lo largo del encuentro.

Es la primera vez que el Cádiz CF pierde en casa ante el cuadro alicantino. No es casualidad. Si no sumó un solo punto fue por su incapacidad para atraparlos. No tuvo oficio para exprimir su mejor momento y además la fortuna le resultó esquiva con un penalti en contra de VAR que abortó su reacción en plena segunda parte.

Como era de esperar, Paco López depositó su confianza en los once hombres que comenzaron la cita en Cartagena, con un trivote en la media, Brian Ocampo en la derecha y Ontiveros en la izquierda. Era previsible también la salida tromba de un equipo que trató de aprovechar su condición de local empujado por una afición que empujó de lo lindo desde la grada.

No tardó en llegar la primera ocasión. Aún no se había cumplido el minuto 5 cuando Mackay evitó dos veces el gol tras repeler el cuero tras un derechazo de Ontiveros e impedir a lo justo el posterior remate de Escalante. Las acometidas fueron continuas gracias a un elevado porcentaje de posesión y a la acumulación de futbolistas arriba. El Cádiz CF asumió riesgos y dejó espacios atrás que facilitaron las aproximaciones de los alicantinos. En el 13, David Gil desvió el cuero a saque de esquina tras un latigazo de Sergio Ortuño después de un rápido contragolpe.

Los locales dejaron atrás las buenas sensaciones y superado el primer cuarto de hora empezaron a pasarlo mal cuando el Eldense, además de defenderse con orden, entró en conexión con el esférico. A poco que se dedició a atacar dio un golpe de efecto. En el 20, Víctor García se deshizo con una facilidad pasmosa de Matos, se coló hasta el corazón del área y con un disparo raso alojó el balón en la portería después de que lo tocase David Gil.

El 0-1 fue un mazazo por inesperado y por lo que suponía. Una vez más, por debajo del marcador en casa. Una fea costumbre que resulta muy dañina como quedó demostrado. Aparecieron los nervios sobre el verde y en la grada por la desventaja, por la incapacidad del equipo y por las continuas pérdidas de tiempo de un adversario crecido. Para colmo, Fede San Emeterio se tuvo que retirar lesionado y el equipo cambió de dibujo con el ingreso de Francisco Mwepu, ubicado en punta junto a Chris Ramos.

Los amarillos vivieron momentos de auténtico descontrol, sin saber a qué atenerse y con un inquietante coqueteo con el 0-2. De poco sirvió el intercambio de banda entre Brian Ocampo y Ontiveros, muy apagados. En el 33 Iñigo Piña, más solo que la una delante de David Gil, cabeceó alto con todo a su favor. Replicó de inmediato Brian Ocampo con un tiro lejano al centro de la portería que no llegó a poner en apuros al cancerbero.

No faltó la polémica para poner un poco más de picante a un duelo envuelto en un halo de crispación. En el 35, un choque en portero y Chris Ramos dentro del área fue reclamado como penalti que no vieron ni el colegiado ni desde el VAR. Sin solución de continuidad, Nacho Quintana remató al poste en una nueva acción peligrosa de los azulgranas (de blanco en el Nuevo Mirandilla) y un tiro de Iza Carcelén acabó con la pelota entre los brazos de Mackay.

El Cádiz CF buscó el empate antes del intermedio, pero nada de nada. Los alicantinos desperdiciaron dos claras ocasiones en la prolongación y perdonaron la vida a un equipo amarillo descompuesto que tuvo la suerte de irse al descanso con una derrota por la mínima que aún estaba a tiempo de impedir. El camino a los vestuarios estuvo aderezado por los pitos de una afición que no dudó en expresar su enfado.

Iván Alejo en lugar de un desdibujado Brian Ocampo fue la novedad en la reanudación. El cuerpo técnico se apoyó en la garra del vallisoletano para tratar de imprimir carácter a un equipo que estaba obligado a empujar más que nunca. El 11 exploró la vía de los centros al área donde aguardaban dos delanteros puros.

El conjunto de casa se volcó en ataque. No podía hacer otra cosa frente a un rival con las ideas muy claras basadas en la solidez en su parcela y el contraataque que practicó con asiduidad.

Cada escuadra asumió su papel pero la que estaba metido en un lío era la amarilla, que puso todo su empeño en dar la vuelta al luminoso con más corazón que cabeza. La maquinaria no terminaba de funcionar y Kouamé fue el siguiente en saltar al césped. El maliense dio verticalidad a un equipo que necesitaba llegar al área. En el 58, Mwepu tuvo cerca el empate con un tiro colocado que se escapó junto a un poste. Un minuto después, Rubén Alcaraz mandó alto el balón con un misil desde una posición inmejorable en la frontal del área.

Los locales dieron un paso al frente. Atacaron una otra vez mientras el Eldense se defendió como buenamente pudo. La hinchada recuperó la ilusión después de un par de ocasiones que fueron el anticipó de las aún estaban por llegar. En el 64, Iza Carcelén cabeceó alto tras el enésimo centro de Iván Alejo.

Con el equipo claramente a más y la afición enchufada, sólo falta la salsa del gol. Lo firmó Ontiveros en el 65 con un cañonazo desde la frontal con el que introdujo la pelota en la portería junto a un poste. Un golazo que, además de suponer el empate (1-1), rearmó anímicamente a un equipo al que el reloj le concedía tiempo de sobra para completar la remontada.

Cuando la reacción estaba en marcha, un nuevo revés para los anfitriones. En una jugada 'random', el balón rebotó en un brazo de Mwepu dentro del área cadista, y el árbitro señaló penalti tras pasar por el monitor. Marc Mateu, en el 74, transformó el penalti a lo 'Panenka' con una enorme frialdad para poner el 1-2.

Menos de diez minutos le duró al Cádiz CF la esperanza de poder ganar el partido. La misión volvió a ser la de equilibrar el marcador antes de pensar en algo más. Carlos Fernández (entró a la vez que Álex) debutó en la recta final en un momento caliente. Los amarillos afrontaron los últimos minutos con tres delanteros arietes. Una medida a la desesperada para intentar evitar el desastre.

El asedio fue constante en los compases finales, aunque los visitantes amenazaron con el 1-3 que impidió dos veces David Gil. Ontiveros, brillante en la segunda parte, trató de liderar una nueva reacción con poco margen de tiempo. Mackay y el larguero se aliaron para evitar el estreno goleador de Carlos Fernández en el 88.

El Cádiz CF arribó al alargue con el agua al cuello, volcado en busca del consuelo de un empate en medio de un caos ofensivo. La tuvo Mwepu en el último suspiro, pero el portero no le dejó rematar en condiciones.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Víctor Chust, Glauder, Matos (Carlos Fernández, 79'), Fede San Emeterio (Mwepu, 30'), Rubén Alcaraz (Álex Fernández, 79'), Escalante (Kouamé, 57'), Brian Ocampo (Iván Alejo, 46'), Ontiveros y Chris Ramos.

Eldense: Mackay, Fran Gámez, Dumic, Piña, Marc Mateu (Nacho, 93'), Camarasa (Timor, 56'), Sergio Ortuño, Álex Bernal (Youness, 74'), Víctor García, Chapela (Iván Martos, 56') y Nacho Quintana (Juanto, 74').

Goles: 0-1 (20') Víctor García. 1-1 (65') Ontiveros., 1-2 (74') Marc Mateu, de penalti.

Árbitro: De la Fuente Ramos (castellano-leonés). Amonestó al local Álex Fernández (96') y a los visitantes Álex Bernal (8'), Nacho Quintana (24'), Fran Gámez (75'), Youness (77')

Incidencias: Partido de la séptima jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.