Lucas Pérez deja en ridículo al Cádiz CF (2-4)

Cádiz/El Cádiz CF acabó dando vergüenza en un partido que lo empezó muy bien y lo acabó de la peor manera. Con empate a dos y un jugador más (un rival expulsado), fue engullido por un Deportivo que dio una auténtica lección de competitividad. El equipo local se vino abajo tras una gran primera parte y el visitante creció de tal manera que se llevó la victoria con una goleada que no hizo sino confirmar que la farsa en la que se ha convertido temporada para un Cádiz CF con el rumbo completamente perdido. El 2-4 reflejó la aptitud y actitud de uno y la de otro en una tarde gloriosa de Lucas Pérez. El ex cadista se dio un festín en su regreso a la que fue su casa. Destrozó al equipo amarillo con un triplete que no celebró por respeto a la que fue su hinchada.

Los aplausos fueron para Lucas y los pitos para un Cádiz CF condenado a sufrir lo indecible para intentar esquivar el descenso. Es lo que hay. Un equipo que es una hermanita de la caridad en la labor defensiva. Un desastre absoluto. No defiende y le dura poco la claridad en ataque. La desastrosa segunda mitad no tiene explicación. El derrumbe fue el reflejo de una temporada que no está siendo mala, sino lo siguiente.

Paco López apostó por una banda derecha con poderío físico con Iván Alejo de lateral y Rubén Sobrino en el extremo como integrantes de un 4-4-2 que además incluyó la novedosa presencia de Álex Fernández en el centro del campo. Ambas escuadras plantearon un partido de poder a poder, con presión alta para tratar de adueñarse de la pelota en campo contrario.

El primer disparo a puerta lo firmó Brian Ocampo en el minuto 4. No pasó de ser una declaración de intenciones, con el cuero a las manos de Helton Leite. Los locales se empeñaron en llevar el peso y de hecho dominaron aunque con difcultades para acercarse con peligro. El rápido repligue de los coruñés cerró el más mínimo espacio.

Con el cuarto de hora inicial ya superado, el guion pareció establecido. Empuje de los locales con más voluntad que acierto e intento de contragolpes de los visitantes. En el 16, la primera oportunidad clara que no aprovechó Carlos Fernández dentro del área con un tiro colocado pero flojo que no fue gol tras la mano salvadora que metió el cancerbero.

El balón pasó mucho tiempo en la parcela del cuadro gallego. Fue allí donde se coció el juego. En el 23, la zaga abortó un centro de Matos tras una jugada de tiralíneas de los amarillos, que apretaron de lo lindo y llegaron a ofrecer momentos de brillantez. En el 25, Leite atrapó el esférico tras un derechazo de Brian Ocampo. El uruguayo acaparó el foco con numerosas acometidas preáñas de calidad y habilidad.

El Cádiz CF fue superior y se sintió así con un juego vistoso en algunas fases de la primera mitad. El balón circuló de lado a lado con criterio. De pronto aparecía Iván Alejo por la derecha que Ocampo por la izquierda. La sensación de peligro era constante. Quedaba lo más complicado, que era inaugurar el marcador.

De nada sirve ser mejor que el rival sin la recompensa del gol. Cuando mejor pinta tenían los amarillos, llegó un mazazo en el minuto 35 con un cóctel letal de error y mala suerte. Kovacevic quiso dejar a Mella en fuera de juego pero por el centro Víctor Chust tiró mal la línea y habilitó al extremo, que se internó en el área y cuando sirvió el balón rebotó en el serbio, que se había rehecho, y se fue al interior de la portería tras tocar en el poste. El atacante gallego ni siquiera había tirado.

El 0-1 no podia ser más injusto pero el fútbol premia el acierto y no el juego. El Cádiz CF se vio con un resultado adverso que pudo ser incluso mayor cuando en el 38, Kovacevic se equivocó con una cesión a David Gil que se quedó corta y Yeremay, casi sin ángulo, remató al poste.

Las cosas no tardaron en volver al punto de partida. En el 39, Iván Alejo puso un magnífico centro en el área y Álex Fernández entró desde atrás en carrera, libre de marca, para anotar de un certero cabezazo. El madrileño, además de dirigir con maestría en la medular, se sumó al ataque y fue el autor 1-1 que devolvía la tranquilidad.

Un disparo de Yeremay que se perdió por poco en el periodo de prolongación tras un fallo de Alejo metió el susto en el cuerpo a la parroquia cadista. Un nuevo aviso de que los errores se puede pagar caros. El intermedio irrumpió con el marcador equilibrado y todo por definir en la segunda parte.

Los gallegos arrancaron más entonados el segundo acto. Poco después del pitido inicial, una volea de Ximo Navarro se escapó por encima del larguero. En el 52, David Gil evitó el 1-2 al repeler la pelota tras un latigazo de Yeremay, que había llegado solo hasta la cocina.

El Cádiz CF salió dormido de manera inexplicable, a merced de un rival envalentonado que buscó el gol con ahínco hasta que lo encontró en el 57. Una vez más, Víctor Chust tiró mal la línea de fuera de juego en un lado, Lucas Pérez se coló por el otro, regateó a Kovacevic, pisó el esférico y definió con solvencia delante de David Gil para poner el 1-2. El delantero, con un reciente pasado cadista, no sólo no celebró el gol sino que pidió perdón a parroquia local brazos en alto con las manos unidas.

El partido se puso de nuevo cuesta arriba y otra vez reaccionó con celeridad el cuadro gaditano, esta vez con un penalti no exento de polémica. Iván Alejo centró al interior del área y el portero en lugar de despejar el balón le dio con el puño a la cabeza de Carlos Fernández, que si había llegado a la pelota. El árbitro señaló pena máxima que Álex Fernández transformó en el 65 para volver a igualar el marcador. 2-2 y mucho partido por delante.

Paco López hizo tres cambios justo después del empate que quizás ya tenía preparados antes del gol. Entraron Chris Ramos, Óscar Melendo y Rubén Alcaraz, aunque este último tuvo problemas físicos en un muslo que fue vendado. Reaparecía tras una lesión y duró nueve minutos sobre el césped antes de retirarse. Su participación quizás fue un acto de imprudencia. Fue sustituido por De la Rosa y también entró Glauder.

El encuentro se volvió loco con el Dépor superior en la segunda parte y Yeremay como figura estelar. En el 71, el canario realizó una espectacular jugada con regates que culminó con un tiro abortado por un inspirado David Gil. El árbitro también adquirió su cuota de protagonismo. En el 75 pitó penalti a favor de los visitabtes no se sabe muy por qué, por un supuesto agarrón de Kovaceviv a Pablo Vázquez a la salida de un saque de esquina. Lax Franco revisó la acción tras ser avisado por el VAR y dio marcha atrás en su decisión.

El Cádiz CF parecía tenerlo todo a favor cuando Mella fue expulsado en el 77 al ver la segunda cartulina, pero sucedió todo lo contrario de lo que podía esperarse. El conjunto amarillo sucumbió a pesar de tener un futbolista más. La defensa hizo aguas por todos lados, como toda la tarde, y Lucas Pérez se dio un festín. El ariete hizo el 2-3 en el 81 solo delante de David Gil y en el 84 redondeó la faena con un golazo de libre directo para poner el 2-4 y finiquitar la contienda. Triplete que no celebró y aplaudido por la afición cadista.

La recta final fue un suplicio para un equipo anfitrión descompuesto, incapaz de hacer daño a un rival diezmado. El Cádiz CF se hunde. Es la triste realidad.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: David Gil, Iván Alejo (Glauder, 76'), Kovacevic, Víctor Chust, Matos, Fede San Emeterio, Álex Fernández (Rubén Alcaraz, 67') (De la Rosa, 76'), Sobrino (Melendo, 67'), Brian Ocampo, Carlos Fernández y Roger Martí (Chris Ramos, 67')

Deportivo: Helton Leite, Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Martínez, Escudero (Obrador, 81'), Mfulu, Mario Soriano (Jaime, 81'), Mella, Yeremay (Petxarromán, 87'), Lucas Pérez y Barbero (Davo, 81').

Goles: 0-1 (35') Kovacevic, en propia puerta. 1-1 (39') Álex Fernández. 1-2 (57') Lucas Pérez. 2-2 (65') Álex Fernández, de penalti. 2-3 (81') Lucas Pérez. 2-4 (84') Lucas Pérez.

Árbitro: Lax Franco (murciano). Expulsó al visitante Helton Leite por doble cartulina (3' y 77'). Amonestó a los locales Víctor Chust (52'), Sobrino (59'), Rubén Alcaraz (71') y Glauder (82'), y a los visitantes Helton Leite (65') y Lucas Pérez (100').

Incidencias: Partido de la 17ª jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.