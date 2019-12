El deseo que el presidente no oculta y su mensaje a Pina

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno; el entrenador, Álvaro Cervera; y el director deportivo, Óscar Arias, brindaron el viernes por unas felices fiestas y un próspero año 2020.

"Estamos trabajando y construyendo el proyecto más sólido de los últimos años. Vienen tiempos buenos, de sosiego necesario para conseguir nuestros objetivos". El mensaje fue de Vizcaíno, que lanzó un guiño sobre la posible renovación de Cervera al afirmar que "estoy convencido de que todos los que estamos manejando el barco en este momento vamos a seguir manejándolo".

"Los que hemos conseguido que este club se sanee y llegue hasta aquí también tenemos en la cabeza lo que tenemos que hacer a partir de ahora", indicó el mandatario cadista ante de someterse a las preguntas de los periodistas.

La primera, sobre su deseo. Vizcaíno lo tiene claro: "deseo que el barco siga su rumbo, que no haya tempestad que sea capaz de moverlo, que los tripulantes y los que comandan la nave tengamos el pulso firme para saber lo que tenemos que hacer en cada momento".

Continuó con su mensaje general el presidente: "que sigamos con el camino escogido porque es bueno. Es magnífico de donde venimos pero estamos muy lejos de donde debemos estar. No dejamos de tener entre ceja y ceja aquel Cádiz de Primera División que deslumbró. Esperamos estar a la altura de la afición que nos está llevando en volandas”.

Preguntado expresamente si su deseo es el ascenso a Primera División, Vizcaíno no eludió la cuestión y lo reconoció como tal. "No debemos esconder esa realidad, aunque no vamos a repetir frases manidas". Eso sí, sin saltarse el guión: ahora se trata de pensar en el partido contra el Numancia y pasar la Navidad con unas merecidas vacaciones de los jugadores”.

Sobre la situación institucional, el presidente del Cádiz CF fue rotundo y soltó una frase dirigido sin mencionarlo a su socio, Quique Pina. Los dos están enfrentados. "La solidez del proyecto es indestructible e inatacable por lo hecho y trabajado más allá de las personas que estén", comentó Vizcaíno.

Dijo algo más el presidente. Declaró que le queda cuerda para rato en el club: "mi pensamiento es continuar los próximos años".

Sobre la posible renovación de Álvaro Cervera como entrenador del equipo amarillo, afirmó que a día de hoy no hay novedades aunque todo apunta a que las habrá a tenor de sus manifestaciones. "Cervera y yo hablamos casi a diario y el día menos pensado surgirá la conversación, él quiere seguir y yo también quiero que siga. Lo importante es que los dos estamos centrados en lo que estamos. Álvaro es un profesional como la copa de un pino, es un ejemplo de cómo se lleva un grupo, la categoría, la estrategia...".

El presidente dijo que el club "trabaja con la vista en la segunda vuelta" y expresó su deseo de que "todo siga como hasta ahora".

Sobre la junta de accionistas de la entidad cadista, que se celebra el día 28, Vizcaíno aseguró que "las cosas están bien hechas, LaLiga lo dice, los números lo dicen. Debemos seguir en esta línea".