El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció sus impresiones en la previa del encuentro entre el Cádiz CF y el Numancia que cerrará la primera vuelta de la Liga.

La semana: "ha sido atípica porque entrenas lejos de casa, llegas a casa y sigues... no sólo nos ha sucedido a nosotros. El equipo llega bien al partido contra el Numancia después de ganar dos partidos, pasar de ronda en la Copa, tenemos 43 puntos, después llegan las vacaciones..."

Situación del equipo: "podemos recuperar a la mayoría de los jugadores èro hay que valorar si dar minutos a a algunos sin haber entrenado lo suficiente. Mauro, Rhyner, José Mari, Moi, Sergio Sánchez no están disponibles. Los demás si lo están pero hay que decidir quién puede jugar dependiendo de los entrenamientos que hayan hecho"

Jurado: "No tendrá miedo, sín preocupación. Tras el parón la ilusión es que vuelva a ser el jugador que es. La duda es si es bueno que juegue o no ante el Numancia".

Numancia: "es un equipo con muchos años en la categoría, que sabe hacer las cosas. Tiene jugadores con muchas proyección, si entras en su juego te lo van a poner complicado, ponen gente alrededor del balón. Si logramos frenar su juego lo pasarán mal aquí, si no sufriremos. Nos fijamos en su partido ante el Girona, que lo pasó mal. Llega bien al final de los partidos".

Sergio González: "es una debilidad de cuerpo técnico. Nunca levanta la voz. Siempre confiamos en él. Se han dado las cosas así, he decidido que es el momento y es uno más. Puede jugar de central y en la media. Estamos contentos con él".

Primera vuelta: "es una barbaridad los puntos si llegamos a 46. Hemos hecho cuentas y si en la segunda vuelta estamos normal vamos estar toda la temporada ahí. En la segunda vuelta los equipos se refuerzan más, buscan más el resultado, se hace más complicada. Hemos tenido un pequeño parón de sumar de puntos y seguimos con una buena distancia. Nos pueden recortar, pero seguiremos ahí.

Mercado de invierno: "no es algo que me quite el sueño. Nos sentamos, hablamos y ponemos las cosas claras. Pero entrar en una subasta no vale para nada. La afición lo que mira es la distancia sobre el segundo y el tercero, lo que tiene en la cabeza es el ascenso, es normal. Si algún día se tuerce la cosa que sea consciente que esto es fútbol.