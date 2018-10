Otra vez con sufrimiento

Al igual que su rival de hoy, el Nástic tiene serios problemas para ver puerta, de hecho lleva hasta la fecha sólo cuatro goles a favor, los mismos que el conjunto cadista y el Rayo de Majadahonda. Para colmo, tampoco está fino a la hora de defender, como confirman sus números en cuanto a tantos encajados. Ha recibido 12, sólo menos que el Extremadura (13) y el colista Córdoba (18). Registros que justifican unos males aún más graves por la plaga de bajas: en Carranza no estarán Albentosa, César Arzo, Iván López, Pol Valentín, Javi Márquez, Ramiro y DelMoral.

No obstante, en sus más de 100 años como club de fútbol, tiempo en el que el Estadi de la Avinguda Catalunya, construido en los años 20, y el actual Nou Estadi inaugurado en 1972, han sido su hogar, el Nástic vive hoy en día una estabilidad deportiva que le ha permitido consolidarse en LaLiga 1|2|3, aunque con problemas en buena medida por el creciente nivel de la categoría.

Veteranía para tirar del carro en el ataque

Ikechukwu Uche se ha convertido esta temporada en el futbolista más utilizado por el entrenador del Nástic para actuar en las posiciones de ataque. Aunque aún no ha estrenado su casillero de goles, un problema que arrastra no sólo el jugador sino a todo el equipo, lo cierto es que el nigeriano aparece como una garantía no ya por su capacidad realizadora sino por la experiencia que le otorga su veteranía y la movilidad en las proximidades del área rival para que sea considerado la referencia arriba. A sus 34 años, ya quedan muy lejos sus mejores temporadas en el Recreativo, con el que marcó 50 tantos en 133 partidos, o el Villarreal, con el que hizo 36 en 98. Verdugo del Cádiz hace dos campañas en el choque disputado en Tarragona, hoy se presenta como la amenaza en Carranza.