El vestuario amarillo no baja los brazos

Alberto Cifuentes, portero y capitán del Cádiz, ha sido uno de los elegidos para pasar por la zona mixta del Ramón de Carranza. El cancerbero, uno de los ‘abuelos’ de la Liga, dijo que “el partido ha sido complicado por el viento”. “Hemos intentado llevar el peso del partido y llegar arriba. Queríamos ganar”, apuntaba nada más empezar para exponer su versión de los hechos. Cifuentes no pretende bajar la guardia ni hacer pensar que las cosas han cambiado tras conseguir la permanencia. “Pelearemos por intentar estar lo más arriba posible y llegar al play-off para pelear con los mejores” en busca del salto a la máxima categoría.

El portero del conjunto amarillo dispone habitualmente de una posición privilegiada para ver cómo atacan sus compañeros. “Hemos intentado jugar por fuera y hemos disfrutado de algunas ocasiones, como un tiro de Querol y unas manos claras no pitadas”, apuntaba convencido de que el colegiado tuvo que ver en el marcador final. Cifuentes culminaba en zona mixta apuntando que “nos han empatado rápido, pero la tuvimos al final para llevarnos el encuentro”. “El equipo lo intenta”.

Por su parte, el ex cordobesista del Cádiz, Edu Ramos, analizó lo sucedido en los siguientes términos. “En la primera mitad hemos tenido nuestras ocasiones y en la segunda no nos hemos encontrado cómodos”. Asimismo, manifestó que “el equipo quería, pero en los momentos puntuales nos faltó tranquilidad”. “En la segunda parte nos ha costado aunque no nos obsesionamos por el play-off. Sumamos un punto y ahora toca descansar para volver a ir a por los tres”.