Televisión en directo para el Cádiz CF Genuine

Cádiz volverá a convertirse en punto de encuentro del fútbol inclusivo con la celebración de la Fase 2 de LALIGA GENUINE Moeve, que tendrá lugar el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero en las instalaciones de El Rosal. Un evento que reunirá a 26 equipos, consolidando a Cádiz como sede referente de una competición que sitúa a las personas con discapacidad intelectual en el centro.

El Cádiz CF Genuine afronta esta nueva fase en casa con la ilusión de competir, convivir y seguir demostrando que el deporte es una herramienta real de inclusión, visibilidad y orgullo colectivo. Desde Cádiz CF Fundación se anima a la afición y a la ciudadanía a asistir a las instalaciones de El Rosal para apoyar, animar y vivir de cerca una jornada que trasciende lo deportivo: cada aplauso cuenta y cada grada llena suma a un mensaje claro de integración.

Además, PLAIZ, el canal de televisión oficial del Cádiz CF, ofrecerá la retransmisión en directo de los partidos del Cádiz CF Genuine durante el fin de semana, acercando la emoción de la competición a quienes no puedan asistir presencialmente. La retransmisión contará con un valor diferencial: los comentaristas serán Alberto Gil y Diego Rueda, jugadores del equipo amarillo Genuine, poniendo voz propia a la competición desde la experiencia y la mirada de quienes mejor entienden lo que significa LALIGA GENUINE Moeve.

Con esta apuesta, Cádiz CF Fundación refuerza su compromiso con la inclusión como bandera, impulsando un formato en el que no solo se adapta el entorno, sino que se integra plenamente a las personas en el relato, en la participación y en el protagonismo. Cádiz se prepara para un fin de semana de fútbol, convivencia y ejemplo social, con el Cádiz CF Genuine como anfitrión y con la ciudad volcada en lo que de verdad importa: sumar, compartir y celebrar.