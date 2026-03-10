Por qué ha tardado el Cádiz CF casi tres días en resolver el futuro del entrenador

El primer equipo del Cádiz CF perdió el viernes pasado contra el Real Zaragoza (0-1) y no fue hasta la mañana de este pasado lunes cuando cobró oficialidad la marcha de Gaizka Garitano y la llegada como recambio de Sergio González. Casi tres días para una decisión que estaba cantada después de la enésima derrota y de las sensaciones preocupantes, especialmente palpables en la última rueda de prensa del entrenador vasco.

Hay dos lecturas. Que las cosas no estuvieran tan claras a pesar de que pocas opciones quedaban que no fueran 'mover' el banquillo. O que el acuerdo para cerrar la destitución de Gaizka Garitano y sus ayudantes, o para contratar a Sergio se demorara más de lo previsto. Todo ello con la posibilidad de que el montante económico fuera la barrera a superar.

Las 'pelas' pueden haber estado en la mesa como algo más que un problema tomando como referencia lo sucedido en otras destituciones de entrenadores que acabaron con impagos o resolviendo el desacuerdo en los juzgados.

La cuestión es que jugando otra vez en viernes, en el campo del Mirandés (20:30 horas), el tiempo se echaba encima sin que el Cádiz CF diera señales de vida sobre la hoja de ruta a seguir. Lo hizo finalmente en la mañana de este lunes, si bien la sensación es que se han dejado pasar demasiadas horas.

Sergio ya se puso el lunes al frente de la plantilla y lo hará de nuevo este martes en una doble sesión obligatoria para que el nuevo entrenador disponga de más minutos para trasladar sus ideas con las que sacar al equipo de la actual crisis.

El entreno del lunes apenas cuenta al quedar enfocado en charlas y primera toma de contacto para organizar todo el trabajo que le queda por delante al catalán y a su equipo de trabajo.