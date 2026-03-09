Cádiz CF: Vizcaíno desliza que hubo algún problema tras los dos últimos partidos

En la presentación de Sergio González intervino Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, que salió al paso ante las cuestiones que llegaban para él en la sala de prensa.

De estar y pelear el play-off, a la permanencia. "Lo que dije era que tenemos plantilla para luchar por el play-off. Ahora lo mantengo, tenemos plantilla para haber peleado por el play-off, pero ahora mismo solo nos importa el partido ante el Mirandés", aclaraba el dirigente sevillano.

Otro asunto espinoso. De ratificar a Gaizka Garitano, pasara lo que pasara ante el Zaragoza, a despedirle. Todo ello en pocos días. "El presidente siempre tiene que dar el mensaje que tiene que dar; lo que le conviene en cada momento al equipo. He confiado en Garitano, sigo confiando en él, pero pasaron muchas cosas tras el Eibar y han pasado muchas tras el Zaragoza; todas ellas se quedan en el foro interno una vez decidido lo decidido. Había una situación de bloqueo que estoy seguro que Sergio le dará la vuelta", zanjaba.

Entendimiento con el nuevo entrenador. "Cuando le escribí, me contestó y con la mente nos entendimos. Sergio tiene una virtud que es de esos entrenadores que es futbolista también y los entiende perfectamente". En este sentido, señaló que no había sido una medida tomada en solitario. "Todo lo hacemos escuchando a todo el mundo. El consenso siempre es absoluto, en la toma de decisiones se discuten los pros y los contras".

El presidente del Cádiz CF también fue cuestionado por la decisión de seguir adelante con un proyecto de gente joven. "Hemos hecho una transformación de la plantilla que era necesaria. He escuchado decir que la plantilla era demasiado veterana y entendimos que tras la temporada pasada había que llevar a cabo un cambio por cuestiones presupuestarias y por la propia limpieza del proyecto", agregando que "vamos a seguir apostando por jugadores jóvenes, la única manera de crecer sin subir los abonos es haciendo cosas, fichar gente joven y vender futbolistas". "A partir de ahí trataremos de conseguir la plantilla más equilibrada posible".