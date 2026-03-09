Las palabras de Garitano en su despedida del Cádiz CF

Gaizka Garitano ha dejado un mensaje al cadismo una vez que se ha producido su destitución como entrenador del equipo. Se va el vasco, pero deja unas palabras sinceras, llenas de cariño y respeto y en las que no duda, en varias ocasiones, en pedir perdón por lo sucedido esta temporada.

En un vídeo grabado en las instalaciones de El Rosal, el ya ex técnico del Cádiz CF repasa lo acontecido en su etapa hasta este triste final. "El 2025 fue muy bueno, siendo el segundo mejor equipo del año, y habíamos empezado bien la temporada y la verdad es que el equipo se nos ha caído. Yo soy el máximo responsable y he salido del club", apuntaba.

Continuando en sus sensaciones en lo que ha sucedido estos dos últimos meses, Garitano explicaba que "es ua pena que el equipo esté cosechando malos resultados últimamente". "No he sabido parar estos malos resultados. Solo decir que lo siento. He sufrido con ellos. Han sido dos meses muy duros y yo, como un cadista más, lo he sufrido mucho", explicaba con bastante tristeza.

El preparador vasco aclaraba que el intento por sacar al Cádiz CF adelante ha sido máximo. "He intentado dar la vuelta, revertir la situación. Lo he dado todo con esfuerzo, trabajo y estar con los jugadores, pero no lo he conseguido".

Y finalizaba señalando que "el club ha decidido destituirme y ojalá con Sergio (González) la racha se acabe y el Cádiz vaya para arriba, que es donde merece estar. Siempre seré un cadista más y entiendo el enfado de la gente".