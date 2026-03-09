El Cádiz CF hace oficial la llegada de Sergio González

Sergio González es ya nuevo entrenador del Cádiz CF. El catalán cumplirá su segunda etapa en el banquillo del equipo amarillo, después de la salida de Gaizka Garitano que pone punto y final a su etapa en el Nuevo Mirandilla.

La destitución de Gaizka Garitano como entrenador del Cádiz CF era un secreto a voces desde la derrota del pasado viernes ante el Real Zaragoza, aunque ha sido en la mañana de este lunes, 9 de marzo, cuando el club lo ha dado a conocer de forma oficial.

El comunicado de la entidad dice lo siguiente:

El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado a Gaizka Garitano su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en el cargo Patxi Ferreira, Julio Hernando y José Manuel Santisteban; segundo entrenador, preparador físico y entrenador de porteros.

La entidad quiere agradecerle a todo el cuerpo técnico la profesionalidad y el trabajo realizado en los 55 partidos que han estado en el banquillo cadista durante estos 15 meses y le desea mucha suerte en su futuro profesional.

De esta manera se produce el adiós del preparador vasco, que ha estado al frente del Cádiz CF un total de 55 encuentros entre Liga y Copa del Rey, con un saldo de 20 victorias, 15 empates y 20 derrotas. Llegó la campaña pasada tras el adiós a Paco López y logró reconducir la mala dinámica del equipo. Este curso llevó a cabo una muy buena primera vuelta hasta que el equipo se ha ido derrumbando en los dos últimos meses, pasando de la fase de ascenso a pelear por evitar el descenso.

Segunda etapa de Sergio

El Cádiz CF ha alcanzado un acuerdo con Sergio González para que vuelva a ponerse al frente del primer equipo amarillo. El técnico catalán inicia así una nueva etapa en el banquillo cadista, al que regresa como el técnico que más partidos ha dirigido en su historia en la máxima categoría.

Desde su llegada al club en enero de 2022, el técnico fue capaz de lograr dos permanencias consecutivas en Primera División. Su trabajo se caracterizó por un fuerte compromiso colectivo, solidez defensiva y una clara identidad competitiva.

Ahora, Sergio González, que llega junto a Carlos Sánchez y Sergio Dorado, como segundo entrenador y preparador físico, respectivamente, vuelve a asumir el reto de dirigir al Cádiz CF. Este lunes se pondrá al frente de la plantilla en la ciudad deportiva y será presentado a las 13:30 horas en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla.