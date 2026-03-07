Garitano acaba su etapa en el Cádiz CF y Sergio González regresa al banquillo

La horrible dinámica que sufre el Cádiz CF desde el comienzo de la segunda vuelta altera por completo los planes de la temporada 2025-26. Cuando el conjunto amarillo llegó al ecuador del curso ubicado en la sexta posición, ni los más pesimistas del lugar podían imaginar que en sólo ocho capítulos iba a pasar de estar metido en la pugna por el ascenso a tener que olvidarse de ese objetivo ambicioso para centrarse en otro de menor calado aunque importante como es la permanencia. Esquivar el ascenso es ahora un asunto vital.

La realidad es que la pésima secuencia de siete derrotas y un empate generó una situación prácticamente insostenible no sólo ya por los resultados sino por las pobres sensaciones que estaba emitiendo un equipo en caída libre en dirección a los puestos más bajos de la clasificación.

Gaizka Garitano intentó reflotar la nave pero el hundimiento fue a más y el colmo llegó con la derrota en casa (0-1) frente al Real Zaragoza, el colista del campeonato. No sumar un punto, no marcarle un gol al peor equipo de la Liga en una exhibición de inoperencia encendió todas las alarmas en el club.

Un punto de 24 cuando llegó la hora de la verdad en el segundo período del torneo fue una losa demasiado pesada. La directiva de la entidad cadista, bajo el mando de Manuel Vizcaíno, valoró la situación actual durante el sábado y mantuvo un contacto con el técnico. Las partes se expresaron y después llegó la decisión más drástica. La entidad cadista pasó de pensar en la renovación del técnico hace no mucho tiempo a proceder a su destitución.

La decisión del club es el despido de Garitano como entrenador. Sólo quedaba el anuncio oficial que podía producirse la noche del sábado o a lo largo del domingo. Sólo era cuestión de que encajasen las piezas para su salida y el aterrizaje de su sustituto.

Mientras el Cádiz CF gestionaba la salida del técnico, ya tenía avanzado el que será su sucesor. Si nada se tuerce en las últimas horas, Sergio González vuelve al banquillo del conjunto amarillo con la urgente misión de detener la mala dinámica y tratar de conseguir la salvación sin sufrimiento. Una vez que se confirme su incorporación, la intención es que empiece a dirigiir a la plantilla el lunes con la vista puesta en el encuentro ante el Mirandés programado para el viernes 13 de marzo en su reestreno como 'míster' del cuadro gaditano.

Fue un día agitado en las oficinas del club. Muchas conversaciones, una análisis global de la situación y la conclusión de que lo más conveniente es un relevo en el banquillo antes de que la situación empeore. Las miras están puestas en Sergio González con negociaciones muy avanzadas para que abra su segunda etapa como cadista, aunque en esta ocasión sería en la categoría de plata y casi sin opciones de entrar en la puja por una plaza en la fase de ascenso, un reto que quedaría pospuesto para la campaña 2026-27 y quizás con el catalán en el banquillo.

Sergio González no ha vuelto a entrenar desde que fue despedido por el Cádiz CF en enero de 2024 cuando el equipo iba en dirección a Segunda. Es habitual verle en la Tribuna del Nuevo Mirandilla (ahora JP Financial Estadio) para presenciar los partidos del conjunto amarillo porque unos meses después de ser cesado pasó por el quirófano para ser intervenido de una cadera y se quedó a vivir en El Puerto de Santa María.

La salida de Sergio del Cádiz CF propició una denuncia judicial contra el club para reclamar cantidades que consideraba que le correspondía. A pesar del conflicto, mantiene una buena relación con el presidente.