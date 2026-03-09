Sergio: "Uno siempre vuelve al lugar en el que es feliz"

La sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla (estadio JP Financial) fue testigo este lunes, 9 de marzo, del giro de timón que pretende dar el Cádiz CF con la llegada de un nuevo entrenador. Sergio González tuvo su encuentro ante los medios de comunicación, después de quedar confirmado a primera hora de la mañana su fichaje, y expuso su hoja de ruta a la espera de que acompañen los resultados.

El técnico catalán estuvo acompañado por Manuel Vizcaíno y Juan Cala. Fue el presidente el primero en tomar la palabra: "Presentación al nuevo entrenador. Sobra la presentación más amplia al ser alguien que ha estado con nosotros".

Seguidamente entraba en materia el preparador catalán. "Lo primero es que estoy contento de estar aquí, por esta oportunidad. Estoy emocionado porque es un momento muy bonito. Hay que dar con la tecla y reconducir todo. El equipo lo he visto bien, aunque la toma de contacto esta mañana ha sido difícil".

La situación deportiva del Cádiz CF: "El tema de análisis lo tengo que guardar para nosotros para poder darles una evolución a ellos. La dinámica no estaba siendo buena y tenemos la suerte de estar aquí. Uno siempre vuelve al lugar donde es feliz. Yo aquí soy feliz con el equipo, el presi, con todo".

Cómo encara el reto. "A nivel físico, la cojera", bromea antes de añadir que "con el tiempo con el cuerpo técnico ver qué cosas hemos hecho bien y las que no". "Ver sistemas de juego, ver el mejor rendimiento de cada futbolista en su posición. Coger nuevas ideas, tareas... Hay que hacer muchas cosas pero ya teníamos ganas", admite después de tanto tiempo parado.

Uno más en la grada del estadio durante este tiempo. ¿Qué le parece lo que ha visto? "Desde fuera el equipo ha respondido muy bien a principio de temporada, pero las dinámicas son las que cambian. Equipo de gente joven que debe recuperar el hambre. A nivel de posibilidades tácticas, tenemos un abanico interesante. Hay que disfrutar de fútbol con valentía y atrevimiento".

Un mensaje ante el malestar de la masa social del Cádiz CF. "La palabra no es suficiente. Hay que transmitirlo con actos y ahí es donde van a ver ese mensaje. A nivel particular, les necesitamos, pero debemos darles energía, gasolina... para que llegue un mensaje óptimo. Para que ellos se den cuenta que deben ser claves".