El Cádiz CF da pena, hace el ridículo ante el colista y agota su crédito (0-1)

Vergüenza, ridículo, humillación... De todo menos bueno. El Cádiz CF confirmó los peores presagios y sufrió el enésimo revés que convierte la situación en insostenible. Por si quedaba alguna duda, se encargó de demostrar que es un equipo putrefacto que da pena y sólo saber perder como hizo el viernes 6 de marzo en la inauguración de la jornada 29. La derrota (0-1) esta vez fue ante el colista de la Liga, el Real Zaragoza, y además en el JP Financial Estadio que estrenó nombre en un momento extremadamente delicado.

La caída fue ante un contrincante flojito que con lo justo se llevó los tres puntos y dejó al Cádiz CF con cara de cadáver porque este equipo está muerto. Si después de seis derrotas en siete partidos la reacción fue otro varapalo más en casa frente al peor equipo del campeonato, es que no hay nada más que decir. Son ya siete los encuentros perdidos y un solo punto de 24 en una segunda vuelta horrible en la que los amarillos se siguen acercando al descenso. La crisis se hace eterna y nadie lo remedia. El presidente Manuel Vizcaíno presume de trayectoria como si la cosa no fuera con él mientras el equipo se hunde y camina hacia a tercera categoría.

La realidad refleja que el proyecto que lidera Gaizka Garitano está agotado y que el club, si hay alguien con un mínimo de responsabilidad, debe tomar decisiones urgentes con las que buscar un cambio de timón para amarrar la permanencia. El culpable no es el entrenador pero no hay otra salida. La afición ya no aguanta más como puso de manifiesto sobre todo después del pitido final.

Era un partido diferente a los demás, de máxima trascendencia, y se notó desde antes del comienzo con una alineación sorprendente y la inclusión de los dos jugadores más antiguos de la plantilla que suelen ejercer el papel de suplente. Gaizka Garitano apostó por un relevo en la portería y entregó la Liga la titularidad a David Gil por primera vez en la Liga, además de dar galones a Álex Fernández en la media (no aparecía en el once inicial desde el undécimo capítulo) y no salir con dos delanteros puros después de mucho tiempo. En total, cuatro modificaciones y un 4-2-3-1 con el que tratar de acorralar a un adversario que empezó con tres arietes.

Como era de esperar, los amarillos arrancaron con una presión alta con la que intentar robar en campo contrario, aunque fueron los aragoneses los primeros en probar fortuna con disparos lejanos de Mawuli (minuto 6) y Kodro (en el 8) que se marcharon fuera.

El Cádiz CF llevó el mando, quiso tener la pelota y la tocó con criterio bajo la batuta de Suso, muy participativo en todas las zonas de tres cuartos. Faltaban las ocasiones... y el gol. En el 15, Dawda cabeceó el esférico fuera tras un saque de esquina.

Todo parecía bajo control hasta que la primera llegada peligrosa de los visitantes se tradujo en el 0-1 en el 18. Jorge Moreno no acertó a despejar dentro del área y Kodro disfrutó de hasta dos remates para, en el segundo, perforar la portería con un tiro raso y cruzado.

Por enésima vez esta temporada, de nada sirvió el esperanzador inicio de un Cádiz CF que de pronto se vio por debajo en el marcador arrastrado por su fragilidad. El tanto fue un mazazo pero, sin tiempo para lamentaciones, los locales se pusieron manos a la obra para buscar una remontada que no habían conseguido en todo el curso. El desafío era mayúsculo, casi imposible a tenor del recorrido de los 28 episodios anteriores. En el 25, una volea de Suso que iba para dentro no alcanzó su objetivo porque la pelota terminó rebotando en Radovanovic. En el 31, Pereira mandó el cuero por encima del larguero con un zurdazo desde la frontal.

El dominio de los amarillos fue estéril en una primera mitad en con un tránsito de más a menos, sin dejar empujar arriba aunque sin generar oportunidades claras frente a un rival que se defendió con orden. En el 39, un centro chut de Antoñito se resolvió con el balón arapado por Andrada.

El Cádiz CF iba a menos y la afición la paciencia de la afición empezó a agotarse cuando en el 41 David Gil evitó con un pie el 0-2 tras un tiro a bocajarro de Francho. Brotaron los silbidos y los gritos desde la grada en señal de hartazgo.

La protesta del personal fue aún más sonora cuando el equipo tomó el camino del vestuario con derrota al descanso y evidentes síntomas de decaimiento, casi sin haber firmado un solo tiro a puerta en toda la primera parte. Comenzó bien pero falló atrás se fue diluyendo hasta coquetear con una nueva derrota.

Garitano exploró las vías de reacción con la entrada de Moussa Diakité y Brian Ocampo en la reanudación. El Cádiz CF estaba obligado a atacar sin respiro y eso fue lo que hizo con más corazón que cabeza. En el 48, Andrada paró sin dificultades un tiro de Antoñito desde el balcón del área. El jerezano lo intentó de nuevo en en el 51 con la pelota de nuevo a las manos del cancerbero.

No había manera de derribar la muralla aragonesa y no tardó en saltar al césped Álvaro García Pascual con más de media hora por delante en la que al cuadro gaditano no le quedaba nás remedio que arriesgar. Lo hizo pero de forma penosa. En el 58, el balón le llegó perfecto a Brian Ocampo en el corazón del área pero le salió un disparo flojo con la pelota a las manos del arquero.

El asedio fue incesante aunque con una lenta circulación de balón que facilitó el trabajo de destrucción de un rival cómodo atrás. Llegaron los nervios con el paso de los minutos y una desesperante falta de reacción mientras Rober tuvo muy cerca del 0-2 con un remate que superó a David Gil y el balón despejado a lo justo por Jorge Moreno.

La precipitación se convirtió en un enemigo más. Mil pases fallados, los maños con opciones de sentenciar y un ambiente en la grada que se hizo irrespirable. No funcionaba nada y Garitano lo intentó con Roger Martí en una medida a la desesperada. Y es que el Cádiz CF ni siquiera era incapaz de crear ocasiones. Todo quedó a expensas de una acción aislada más que a un dominio completamente desordenado.

La cuestión en la recta final ya no era ganar, que parecía un reto inviable, sino aferrarse al mal menor de un empate. Kouamé tuvo sus primeros minutos en su segunda atapa como cadista co el equipo volcado pero con opciones claras del Zaragoza de rematar la faena. En el 85, Cuenca tiró fuera cuando lo fácil era marcar en el mano a mano con David Gil.

Ficha técnica

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Pereira, Ortuño (Moussa Diakité, 46'), Álex Fernández (Kouamé, 80'), Antoñito (García Pascual 56'), De la Rosa (Brian Ocampo, 46'), Suso y Dawda (Roger Martí, 70').

Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, Insua, Radovanovic (Gomes, 65'), Larios, Mawuli (Keidi Bare, 65'), Francho, Rober, Pinilla (Cuenca, 54'), Dani Gómez (Juan Sebastián, 88') y Kodro (Tasende, 54').

Goles: 0-1 (18') Kodro.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego). Amonestó a los locales Jorge Moreno (33'), Moussa Diakité (69') y Roger Martí (73'), y a los visitantes Radovanovic (14') y Cuenca (81').

Incidencias: Partido de la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el JP Financial Estadio (antes Nuevo Mirandilla) ante 10.022 espectadores.