Aprobados y suspensos de los jugadores del Cádiz CF ante el Zaragoza: desastre general

Desolación de jugadores del Cádiz en la derrota ante el Zaragoza.

David Gil (1) Primera titularidad liguera este curso. Nada pudo hacer en el único gol del partido y evitó otro tanto más con una buena intervención.

Iza Carcelén (0) Nada de nada y ya van muchas veces. Subidas estériles por el carril derecho.

Jorge Moreno (0) Un error del zaguero en el despeje propició el gol del conjunto aragonés.

Iker Recio (0) Dejó de ser el jugador seguro de principios de temporada.

Pereira (0) Mucha voluntad por la banda izquierda pero sin eficacia.

Ortuño (0) Perdido en el centro del campo hasta que fue sustituido en el intermedio.

Álex Fernández (0) El capitán fue de más a menos, sin mando en la segunda parte.

Antoñito (0) Un par de chispazos pero poco más, sin tomar buenas decisiones.

De la Rosa (0) Mucha briega y nada más. No jugó la segunda parte.

Suso (0) Fue el catalizador del juego pero se fue diluyendo y en la segunda parte no aportó ideas.

Dawda (0) Extraviado entre los centrales de la escuadra maña.

Moussa Diakité (0) Cautivo de la precipitación, sin influencia en el juego.

Brian Ocampo (0) Intentó agitar el ataque en la segunda mitad sin demasiada fortuna. Desperdició una ocasión muy clara.

García Pascual (0) El delantero salió con más de media hora por delante pero no estuvo acertado.

Roger Martí (s.c.) El ariete entró con el equipo con el agua al cuello. No llegó el balón en condiciones óptimas para el remate.

Kouamé (s.c.) Sus primeros minutos en su segunda etapa de amarillo. No aportó mucho