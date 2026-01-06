Tabatadze sigue siendo un líder inesperado en el Cádiz CF

Iuri Tabatadze sigue dando que hablar con la camiseta del Cádiz CF a tenor de sus números a las puertas del ecuador de la competición. El atacante volvió a ver portería casi tres meses después de la última vez y su gol sirvió esta vez para empatar en el feudo del Deportivo. Un tanto muy de su sello que le hace destacar dentro de la plantilla.

Tabatadze recaló en el Cádiz CF el pasado verano sabiendo que partía en clara desventaja respecto a sus competidores por cuestiones como la adaptación a la liga española o el idioma; competidores de la talla de Suso, Ontiveros o Brian Ocampo le condenaban, de entrada, a tener minutos de manera secundaria.

Pero Tabatadze se ha ido superando con fe, esfuerzo y puntería, la que le ha ayudado a firmar cinco goles en la primera mitad de la Liga -a falta de una jornada- y ser un futbolista muy importante dentro del proyecto. Sus cinco goles -todos en el torneo de la regularidad- le sitúan de nuevo como el máximo realizador del Cádiz CF en solitario. Su tanto en La Coruña le distancia en un gol de Dawda Camara, que se queda en cuatro (tres en Liga y uno en Copa del Rey), y en dos de Roger Martí, que es el tercer máximo artillero del conjunto gaditano con un gol en Liga y dos en el torneo del ko.

Tabatadze sigue consiguiendo goles de un gran valor. Sus cinco dianas se traducen en ocho puntos. Tres ante el Albacete (jornada 3), con el 2-1 sobre este rival; otros tres en el 1-0 al Huesca (jornada 9); uno en San Sebastián en el 3-3 ante la Real Sociedad B, cuando hizo doblete; y otro más este pasado domingo frente al Dépor para sacar una igualada (2-2).

El ariete georgiano no llega a los 900 minutos de juego entre Liga y Copa, y, sin embargo, es el máximo realizador del plantel. Hay tres jugadores de corte ofensivo con más presencia en el campo pero menos goles. Son los casos de Brian Ocampo (dos goles en 880 minutos), Álvaro García Pascual (uno en 1.320) y Suso (un gol en 1.105).

Su gol en La Coruña rompe una racha de casi tres meses sin ver portería -desde el Cádiz-Huesca (1-0) del 12 de octubre- que ha sido una larga sequía en su etapa de amarillo. Y lo hizo con un gol de la forma que más le gusta, recibiendo en el entorno del área antes de buscar hueco y soltar un lanzamiento letal par el portero rival.