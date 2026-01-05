El explosivo renacer goleador del Cádiz CF

La recuperación del Cádiz CF es una realidad reflejada en el espejo de los resultados cosechados en las últimas semanas. El equipo amarillo deja atrás una pésima dinámica (seis partidos consecutivos sin ganar) y se adentra en una racha positiva con el objetivo de que perdure en el tiempo y le permita pelear por los retos más ilusionantes en la segunda parte de la temporada 2025-26, la decisiva a la hora determinar las posiciones definitivas.

Una de las claves de la redención del conjunto entrenado por Gaizka Garitano radica en la faceta anotadora, fundamental para poder a aspirar a lo máximo. Depender casi en exclusiva de la portería a cero era demasiado arriesgado porque los adversarios suelen tener dinamita arriba. Era necesario dar un paso al frente en ataque como ha hecho en los envites más recientes.

El cambio de tendencia es evidente. Los números constatan ese giro que da un impulso a un equipo que no sólo detiene su caída sino que además se vuelve a meter en la lucha con los rivales más fuertes. El empate (2-2) en el campo del Deportivo de La Coruña en el arranque del año 2026 es la demosPasatración de su creciente fortaleza que de renovar cada fin de semana.

El salto del Cádiz CF se nota especialmente en la finalización de las jugadas. Ha pasado de un doloroso estreñimiento goleador a una explosión de acierto. De marcar sólo un gol en cinco capítulos (entre undécimo y el 15º), con un promedio de 0,2 por partido, ha pasado a firmar diez en los cinco más cercanos (del 16º al 20º) con una media de dos tantos por encuentro.

El equipo amarillo ha realizado un par de dianas en cada uno de sus últimos cinco compromisos. Vencíó en Córdoba y Zaragoza (1-2 en ambos casos), doblegó al Castellón (2-0), igualó en territorio gallego (2-2) y perdió (2-3) frente al líder del torneo, el Racing de Santander tras dilapidar una renta de dos goles y recibir el tercero más allá del minuto noventa.

El conjunto gaditano disfruta de su mejor momento goleador de la temporada justo cuando aumenta la aportación de jugadores que hasta entonces no habían visto puerta. En esos cinco encuentros han estrenado su cuenta cinco futbolistas liderados por Dawda Camara con tres tantos; Moussa Diakité ha logrado dos y uno José Antonio de la Rosa, Roger Martí y Jorge Moreno. El único que había anotado antes y ha repetido ahora es Iuri Tabatadze.