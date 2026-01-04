Garitano: "Hemos encajado dos goles de mala suerte"

Gaizka Garitano realizó las primeras valoraciones nada más acabar el encuentro a LaLiga TV. El entrenador del Cádiz CF no ocultaba su alegría por el punto obtenido en el primer encuentro de 2026 para su equipo.

"Este es un campo muy difícil y ha sido un partido en el que dos veces hemos estado por detrás en el marcador y hemos sido capaces de remontar. Estoy contento con el partido que hemos hecho y con la respuesta del equipo", explicaba el preparador cadista como balance inicial.

Entrando en materia, apuntaba a algunos aspectos que han sido determinantes. "Hemos encajado dos goles de mala suerte, de rebote los dos. Pero no nos hemos descompuesto teniendo en cuenta que en el campo teníamos un equipo con una media de edad de 23 años. Hemos dado la cara y se ve que el equipo sigue creciendo".

El precioso primer gol del Cádiz CF. "En esta categoría las jugadas a balón parado son muy importantes porque más de la mitad de los goles que se hacen llegan de esta manera. Ha salido bien y debemos estar contentos".

El 'efecto Tabatadze'. " Taba entra y mete; el chico está trabajando muy bien, igual que De la Rosa, y nos da ese plus en esas jugada", finalizaba Gaizka Garitano.