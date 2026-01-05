El campeón de la Liga brasileña, interesado en Víctor Aznar

El Cádiz CF arrancó el año 2026 con un valioso empate (2-2) en el terreno del Deportivo de La Coruña, rival directo en la pugna por el ascenso a Primera División. El conjunto amarillo se vio dos veces por debajo en el marcador por un gol de diferencia, pero supo responder con un par de tantos (Jorge Moreno y Iuri Tabatadze) para llevarse un punto en la penúltima cita de la primera vuelta.

Uno de los destacados del Cádiz CF fue Víctos Aznar. Nada pudo hacer por impedir los dos goles del cuadro gallego que llegaron tras rebotar el balón en el cuerpo de Jorge Moreno y desviar la trayectoria en dirección a portería.

El cancerbero sostuvo al equpo con dos brillantes intervenciones, una en cada mitad. En la primera, al despejar la pelota con el pie derecho en la línea de portería tras un cabezazo a bocajarro de Loureiro. Una parada imposible. En la segunda parte, estiró el brazo al máximo para evitar que la vaselina de Stoichkov se colase en la portería.

Una vez más, la aportación del arquero resultó fundamental. En la grada del estadio Abanca-Riazor estaba un compatriota del cancerbero: Filipe Luís. Se podía pensar que fue a ver el encuentro debido a su pasado en el Deportivo, en el que militó cuatro campañas entre 2006 y 2010.

El entonces lateral izquierdo continúa vinculado al fútbol después de colgar las botas en 2024. Es el actual entrenador del Flamengo, vigente campeón de la Liga brasileña y de la Copa Libertadores. En Riazor no estuvo sólo para ver a su ex equipo. Fue a hacer algo más. Según informa Beni Arroyo, el técnico quiso ver en acción a Víctor Aznar ya que el conjunto brasileño está explorando el mercado en busca de un portero.

La carrera de Victor Aznar es meteórica. Empezó 2025 como portero del filial cadista y aprovechó la oportunidad tras la lesión de David Gil para asentarse en el primer equipo, en la que vive su primera temporada como profesional. Es titular indiscutible y sus buenas actuaciones le han puesto en el foco.

El Flamengo está siguiendo sus pasos aunque de momento sólo es interés. No ha llegado una oferta formal por él a las oficinas del Nuevo Mirandilla pero es algo que no se puede descartar.

Además de ver 'in situ' a Víctor Aznar, Filipe Luís también viajó a la vecina Portugal para seguir la actuación de estuvo de Andrew, portero brasileó de Gil Vicente.