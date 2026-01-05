Víctor Aznar explica su papel en los dos goles que recibió el Cádiz CF en el partido contra el Deportivo

Tras el empate (2-2) en el estadio Abanca-Riazor la noche del domingo 4 de enero en el choque frente al Deportivo de La Coruña de la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion, el portero del Cádiz Club de Fútbol, Víctor Aznar, atendió a los medios oficiales del club para valorar el desarrollo del partido, la actuación realizada por el equipo y la suya propia.

Si el brasileño no mantuvo la portería a cero fue por verdadera mala suerte porque los dos goles del cuadro gallego fueron similares y llegaron tras un rebote de la pelota en un zaguero que desvió por completo la trayectoria. El cancerbero no pudo hacer nada por impedir los tantos pero realizó al menos dos excelentes intervenciones con las que mantuvo al equipo dentro del encuentro.

Una vez finalizado el compromiso dirimido en la capital coruñesa, el guardameta dio por bueno el punto conquistado. "Nosotros hemos venido aquí sabiendo el tipo de partido que íbamos a tener por delante". En su opinión, fue un duelo "muy complicado, con el estadio lleno. Ellos venían de una mala racha, pero sabemos que tienen un equipazo, uno de los mejores de la Liga". Aunque "hemos tenido un poquito de mala suerte con los dos goles que hemos recibido, estoy contento de haber salido de aquí con un puntoque es importante”, señaló Víctor Aznar.

Sobre su participación en los goles que marcó el Deportivo, el portero de la escuadra explicó cómo vivió esas dos dos acciones que fueron parecidas. Contó que “son goles en los que no se puede hacer nada, son goles muy difíciles, con mucha gente delante que cambia la trayectoria del balón". No le quedó otra que acepar la situación y mantener la concentración para aportar su grano de arena. "Siempre intento ayudar y a veces lo que pasa… si no más fuera con el pie, parecía muy claro para ayudar”.

Víctor Aznar quiso destacar su implicación y compromiso con el equipo amarillo: “Tengo la del primer tiempo y bueno, siempre estoy muy feliz de ayudar al equipo siempre que puedo, siempre intento dar lo mejor para intentar llevar a este equipo donde merece estar”. El arquero fue uno de los destacados con paradas decisivas en la consecución del empate que dejó un buen sabor de boca en la expedición cadista.