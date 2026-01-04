Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Deportivo

Dawda en un lance del Deportivo-Cádiz.

Víctor Aznar (3) Nada pudo hacer por evitar los dos goles porque en ambas ocasiones el balón cambio de trayectoria tras rebotar en un compañero.

Juan Díaz (2) Le tocaba u Dio unna papeleta harto complicada frente al arsenal ofensivo del Deportivo pero cuajó una actuación muy solvente.

Jorge Moreno (2) Tuvo la mala fortuna de que dos rebotes en su cuerpo desviasen el rumbo de la pelota en los tantos del cuadro galleg. Eso sí, marcó un golazo de volea y defendió con mucha seriedad.

Iker Recio (2) Una semana más convertido en el jefe de la zaga, casi sin fisuras en una noche de mucho trabajo.

Climent (2) Serio atrás y casi un extremo más a la hora de buscar el área contraria. Para no perder costumbre, volvió a ser amonestado.

Moussa Diakité (3) Se agigantó en el centro del campo y no sólo por la destrucción. Condujo y distribuyó con eficacia.

Ortuño (2) Máximo esfuerzo en la medular con ayudas en defensa y algunas apariciones en el área del conjunto local.

De la Rosa (2) Muy aplicado en la misión defensiva y con irrupciones en ataque por la derecha. Magnífica asistencia en la acción del primer gol.

Brian Ocampo (1) Lo intentó aunque no anduvo demasiado fino. Se jugó la segunda amarilla y Garitano lo quitó rápidamente.

Dawda (1) Labor de desgaste con los centrales del cuadro coruñés aunque sin oportunidades para el remate.

García Pascual (2) Muy activo en toda la zona ofensiva. Se buscó la vida y además de asoció.

Antoñito (1) Debutó con bastantes minutos por delante. Mostró alguna pincelada.

Álex Fernández (1) Se notó su presencia sobre el césped en el tramo decisivo del encuentro.

Tabatadze (1) Jugada maestra en el empate cuando el tiempo empezaba a agotarse. Un golazo propio de su estilo.

Roger Martí (1) Se movió en busca de algún remate que no pudo conectar.