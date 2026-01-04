Dos rebotes impiden la victoria del Cádiz CF en Riazor (2-2)

El Cádiz CF arrancó el año con meritorio empate (2-2) en el campo del Deportivo de La Coruña que no fue victoria por la mala suerte en los dos goles que recibió de la misma manera, con rebote del balón en el cuerpo de Jorge Moreno que desvió la trayectoria.

El equipo amarillo cuajó una actuación muy seria, fue valiente ante un rival directo por el ascenso y supo rehacerse de los inconvenientes que se presentaron en la primera parte. El propio Jorge Moreno anotó un tanto y Tabatadze resurgió para poner las tablas en la recta final. La persistencia del Cádiz CF tuvo recompensa porque la derrota hubiese sido un desenlace muy injusto.

Como se esperaba, Gaizka Garitano mantuvo el sistema 4-4-2 pero con la novedad de Álvaro García Pascual junto a Dawda Camara en punta. Movimentos también en los laterales, con Juan Díaz en el derecho en lufar del sancionado Iza Carcelén y el regreso en el izquierdo de Mario Climent. Enfrente, un Depor súper ofensivo con todos sus hombres desequilibrantes sobre el césped.

El cuadro local salió a atacar sin rodeos y marcó en su primera llegada. En el minuto 7, Mella recibió dentro del área, centró pero la pelota cambió de dirección tras rebotar en Jorge Moreno y se fue directa a la porterís sin que Victor Aznar pudiese evitar un tempranero 1-0. El portero se había estirado hacia un lado y el balón al final fue por otro.

La suerte fue esquiva en un primer tramo de locura. Los amarillos se vieron pronto por debajo en el luminoso. Para no perder costumbre, recibió gol como en sus quince visitas anteriores a La Coruña y se vio abocado a ir a contracorriente.

Quedada mucho por delante y no era plan de volverse loco, aunque el Cádiz CF trató de dar un paso arriba mientras locales no levantaron el pie del acelerador. En el 17, Iker Recio llegó a lo justo para abortar un remata a placer de Yeremay.

Un disparo desviado de De la Rosa en el 18 fue el primer aviso de los amarillos poco antes del tanto del empate que llegó en una acción estrategia trabajada durante la semana y ejecutada a la hora de la verdad. En el 22, Sergio Ortuño sirvió al extremo onubense por la derecha en el saque de una una falta y su centro al área lo cazó Jorge Moreno para marcar con una volea imponente. Un golazo para firmar la igualada.

El defensa central se resarció con su primer gol como cadista aunque se convirtió en el protagonista involuntario en su propia área. Sin tiempo para saborear el 1-1, tres minutos después un nuevo mazazo producto de la mala fortuna. En el 25, Villares tiró desde la frontal, el esférico iba hacia un lado al que se dirigía Víctor Aznar pero de nuevo tropezó el cuerpo de Jorge Moreno para desviar la trayectoria y colarse en la portería.

El 2-1 no podía ser más injusto, completamente aletatorio aunque real como la vida misma. El Cádiz CF intentó rebelarse contra el cruel destino y tomó las riendas del partido ante un rival que con esa nueva ventaja se echó atrás. Movió el cuero de un lado a otro aunque sin llegar a inquietar demasiado.

Cuando mejor estaban los gaditano, casi reciben el tercer tanto en el 37 en un saque de esquina mal defendido que resolvió Víctor Aznar con un paradón con el pie en línea de portería tras el cabezazo a bocajarro de Loureiro, que remató sin la más mínima oposición. Réplicaron los visotantes en el 39 también con un córner pero en este caso el Iker Recio testarazo no atinó con su testarazo junto a la portería porque sí estaba estrechamente vigilado.

El Cádiz CF se marchó a vestuarios con una injusta derrota al descanso (merecía un empate en ese momento) que estaba a tiempo de esquivar en la segunda mitad.

Los amarillos salieron en la reanudación decididos a ir a por todas, con valentía. Asumieron riesgos frente a un rival que podía ser más peligrosos con espacios. Garitano no tardó en mover en el banquillo cuando comprobó el riesgo que corría Brian Ocampo (amoestado en el primer periodo) de ser expulsado. El técnico hizo debutar a Antoñito Cordero con cuarenta minutos por delante.

El Cádiz CF atacó como si no hubiera un mañana, con Moussa Diakité amo y señor del centro del campo, con paciencia y elaboración ya la compleja misión de descomponer el entramado defensivo de los anfitriones. El problema fue cuando el Dépor cruzó la línea central. En el 58, Víctor Aznar impidió con una mano salvadora el gol de Stoichkov, que había dibujado una vaselina diabólica.

El ataque arrollador de los andaluces no terminaba de traducirse en oportunidades y los de casa cada vez se sentía más cómodos a la contra. El horizonte no era el más favorable pero mientras la diferencia fuese de un solo tanto, todo era posible. En el 67, García Pascual disparó alto tras deshacerse de Loureiro dentro del área. En el 69, un peligroso centro de Climent lo ganó el cancebero antes de que llegase Dawda.

El atasco arriba provocó nuevas decisiones de Garitano, que buscó agitación ofensiva con Álex Fernández, Iuri Tabatadze y Roger Martí. El capitán, poco después de pisar el verde, envió fuera el cuero tras un misil desde la frontal. Sí dio en la diana en Tabatadze en el 85 con un golazo marca de la casa. Recibió un servicio de García Pascual, controló el balón en la derecha, regateó a su par con un avance hacia el centro y soltó un zurdazo desde el balcón del área con el que alojó la pelota en la portería junto a un poste. 2-2.

El georgiano no había aparecido mucho, pero cuando lo hizo fabricó un tanto de bella factura con mezcla de calidad y potencia.

Ficha técnica

Deportivo: Álvaro Fernández, Altimira (Barcia, 82'), Loureiro, Noubi, Quagliata, Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz, Mella (Patiño, 71'), Yeremay y Stoichkov (Nsongo, 82').

Cádiz CF: Víctor Aznar, Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño (Álex Fernández, 69'), De la Rosa (Tabatadze, 69'), Brian Ocampo (Antoñito, 51'), Dawda (Roger Martí, 69') y García Pascual.

Goles: 1-0 (7') Mella. 1-1 (22') Jorge Moreno. 2-1 (25') Villares. 2-2 (85') Tabatadze.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (comité murciano). Amonestó a los locales Mario Soriano (21'), Mella (32'), Quagliata (73'), Loureiro (89') y a los visitantes Brian Ocampo (44'), Climent (75') y García Pascual (tras el pitido final).

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de Liga disputado en el estadio Abanca-Riazor.