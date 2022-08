El nuevo 'speaker' del Cádiz CF, descontento con las instrucciones del club

El Cádiz CF cuenta esta temporada con un nuevo 'speaker' tras la marcha de Juan Ardentía. Se trata de Pablo García, que ya ejerció esta labor con anterioridad en 2019.

PríncipeDJ, el nombre profesional de Pablo García, colgó un hilo en su cuenta de twitter el martes 30 de agosto en el que explica el desarrollo de su desempeño como 'speaker' en los partidos que el conjunto amarillo juega en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

PríncipeDJ cuenta en su alocución las instrucciones que recibe del club para realizar su tarea y dice que "no es que no haga bien mi trabajo sino que no me dejan hacerlo a mi manera". Parece no estar muy de acuerdo con las indicaciones que recibe del Cádiz CF.

La explicación que da es la siguiente:

"Si, soy el Speaker del Cádiz C.F. Y lo soy desde el último año de segunda división, estuve en el ascenso, estuve en la permanencia y por decisiones del club, no estuve en la primera parte de la última temporada aunque volví junto con el Ardentía para encargarme de la música, así como de coordinar cuando el Ardentía tenía que hablar y demás, como todos saben él decidió no seguir y yo volví a mi puesto.

Siempre he intentando trabajar a mi manera y de la mejor forma posible para que aquellos aficionados que me oyen disfruten y animen al equipo tanto o más que yo, pero nuevamente por decisiones del club, las órdenes recibidas han sido las siguientes: No cantar los goles, poner música de artistas gaditanos, no buscar el acompañamiento del público en las alineaciones y cambios, no poner énfasis al hablar...

Por ello voy a ser criticado duramente en redes y demás pero sinceramente no me voy a sentir ofendido puesto que no es que no haga bien mi trabajo si no que no me dejan hacerlo a mi manera".

Si, soy el Speaker del Cádiz C.F. Y lo soy desde el último año de segunda división, estuve en el ascenso, estuve en la permanencia y por decisiones del club, no estuve en la primera parte de la última temporada aunque volví junto con el ardentia para encargarme de la música... — PrincipeDj (@PrincipeDjPablo) August 29, 2022

Cuando recibe mensajes de otros usuarios, uno le plantea a Pablo García si no piensa irse y él contesta que lo está pensando aunque espera que la situación cambie. "Sinceramente es algo que medito seriamente, pero por otro lado creo y espero que la cosa cambie y volvamos a disfrutar juntos", señala PríncipeDJ.