Manu Vallejo vuelve a ser ofrecido al Cádiz CF

Quedan dos días para el cierre del mercado veraniego de fichajes, el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Dos días de vértigo a nivel general y en el caso del Cádiz CF con la posibilidad de que llegue un jugador más.

En la entidad cadista no renuncian a la incorporación de un delantero si surge una oportunidad de última hora. El conjunto amarillo es el único equipo que aún no ha marcado un gol después de tres jornadas de Liga.

Hay equipos que pretenden desprenderse de jugadores y futbolistas libres que están buscando destino. El Betis, por ejemplo, quiere colocar a Loren, ofrecido al Cádiz CF al comienzo del verano pero no en los últimos días.

El futbolista que sí ha sido ofrecido al Cádiz CF en las últimas horas es Manu Vallejo. No es la primera vez que el nombre del atacante chiclanero es vinculado al cuadro gaditano desde que fue traspasado al Valencia en 2019. Es la venta más cara realizada por el club del Nuevo Mirandilla (antes Carranza): 5,5 millones de euros.

El gaditano no ha tenido suerte en el equipo che. Jugó cedido en el Deportivo Alavés en la segunda parte de la pasada temporada 2021/22 y regresó al conjunto de Mestalla.

El nuevo entrenador valencianista, Gennaro Gattuso, no cuenta con Manu Vallejo, a quien le restan dos años más de contrato (hasta el 30 de junio de 2024). Su actual club lleva buscándole una salida todo el verano ya sea como cedido o traspasado.

La llamada al Cádiz CF en las últimas horas no es la primera que se produce en los meses del periodo estival. Pero salvo un giro de 180 grados en la recta final del mercado, Manu Vallejo no regresará al equipo amarillo. No encaja en el perfil que buscan en la entidad cadista.

El director deportivo, Jorge Cordero, dijo el martes 30 de agosto que está abierta la opción de la incorporación de un delantero. "Si en punta vemos algo que mejora lo que tenemos lo traeremos", afirmó. No parece que esa opción pase por Manu Vallejo. El Rayo Vallecano y el Granada suenan entre las posibles soluciones para el chiclanero. En última instancia, si no encuentra una salida, tiene contrato con el Valencia.