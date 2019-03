La sorpresa del curso

El Albacete se presentará este sábado a las 16:00 horas en el Ramón de Carranza como el auténtico equipo revelación de esta temporada en la Segunda División, no en vano ha pasado de marcarse la permanencia como gran objetivo de la entidad para consolidarse a convertirse en un firme aspirante al ascenso a Primera División. Instalado en la zona noble de la tabla clasificatoria prácticamente desde que arrancó el curso, su regularidad le ha permitido mantenerse entre los mejores y, a punto de poner broche al segundo tercio de la competición, en estos momentos marcha clasificado en la segunda posición, con 50 puntos, sólo superado por el líder Osasuna, con uno más.

Bien en casa y fuera. Invicto en su feudo del Carlos Belmonte desde que se inició la campaña, un éxito en presencia de su afición que comparte con Osasuna, Deportivo de La Coruña y Las Palmas, pese a haber cedido tantos empates como triunfos ha firmado, siete, sus números cobran especial relevancia a domicilio. De hecho, el cuadro manchego aparece como el mejor visitante de LaLiga 1|2|3, igualado en este registro con el Granada, con 22 puntos sumados gracias a seis victorias y cuatro empates, y goal-average de 16 a favor y 12 en contra, el único que lo tiene favorable también junto a los granadinos. En sus salidas sólo ha consechado tres derrotas.

Dos partidos sin ganar. Aunque en sus últimos dos encuentros no sólo no ha sido capaz de sumar los tres puntos sino que tampoco ha podido marcar siquiera un gol, al sellar tablas en La Romareda contra el Zaragoza (0-0) y el pasado fin de semana en casa contra el Oviedo (0-0), el Albacete puede presumir de hallarse inmerso en una relativa buena racha de cinco jornadas sin conocer la derrota, puesto que la última vez que hincó la rodilla fue el pasado 20 de enero en Riazor frente al Dépor (2-0). Antes de aquel revés, los de Luis Miguel Ramis únicamente habían perdido otros dos compromisos, curiosamente de forma consecutiva a principios de octubre, ante el Oviedo en el Carlos Tartiere (1-0) y ante el Málaga en La Rosaleda (2-1). Eso sí, a la Tacita acude sin hombres importantes como Zozulia, sancionado, y los ex cadistas Acuña, también castigado por acumulación de cartulinas amarillas, y Eugeni, que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión.

Aquel 'Queso mecánico'. Fundado en 1940, el Albacete se convirtió en 1991 en el primer equipo de Castilla La Mancha que ascendía a Primera División, élite del fútbol español a la que llegó de la mano de Benito Floro y en la que permaneció cinco años alcanzando como mayores logros una séptima plaza, en la 91-92, en la que se quedó a un sólo paso de la UEFA, y unas semifinales de la Copa del Rey, en la 94-95. Tras bajar en 1996, volvió a jugar en Primera entre 2003 y 2005. Después, el batacazo le llevó a Segunda e incluso a Segunda B, pozo del que salió en la campaña 2016-17.