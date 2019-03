Preocupado por el rival, pero no por las bajas o las dudas

Cervera reconoce que la semana ha estado un tanto condicionada por los futbolistas que arrastran problemas físicos. Sin embargo, procura relativizar una circunstancia habitual en este deporte. “Tenemos problemas musculares, pero hay jugadores. La pega es el Albacete y nosotros, no las bajas o las dudas. Cuando se producen las lesiones lo lamento, pero al segundo siguiente pienso en quién lo va a sustituir”.

Tras confirmar como únicas ausencias seguras por culpa de sus respectivas lesiones a Garrido, Marcos Mauro y Pantic, el técnico habla sobre la situación de Darwin Machís. “Está, puede jugar, pero pensamos que va a estar con miedo a romperse. La decisión no la tenemos tomada. Médicamente puede actuar pero personalmente creo que él mismo tiene sus dudas”.

Igualmente, confirmó la presencia del canterano Sergio González, que ya entró en la lista de Tarragona. “Sergio no jugó este jueves con el filial ante el Écija porque está con nosotros”.

Precisamente sobre la posibilidad de que repitan José Mari y Álex formando tándem en el doble pivote o bien dar entrada a Edu Ramos, asegura que ahí no tiene la menor duda, aunque no aclara nada. “El doble pivote lo tengo claro, puede que repita el de Tarragona”. Eso sí, admite que en el once mantiene una duda. “Hay un puesto en el que no tengo claro lo que haremos”.