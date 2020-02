La sombra del derrumbamiento en la segunda vuelta empieza a planear sobre el Cádiz CF un año más. Como el día de la marmota. El equipo amarillo repite los síntomas de temporadas anteriores. Va de más a menos. Más allá de las sensaciones, los números recientes son el reflejo de la realidad de un líder que atraviesa dificultades aunque se mantiene en el pico más alto mientras vive de las rentas a la vez que rastrea las opciones de reacción inmediata.

El conjunto gaditano reproduce en la campaña 2019/20 el comienzo de la segunda vuelta que firmó en la 2017/18, que no fue precisamente bueno. Tanto en aquella ocasión como en la presente, la cuenta de puntos es idéntica: nueve en los ocho partidos disputados entre la 22ª y 29ª jornada de Liga. Se dejó en el camino 15 puntos de 24 con el mismo balance: dos victorias, tres empates y otras tantas derrotas.

En la 2017/18, el equipo entrenado por Álvaro Cervera venció en casa al Córdoba (2-0) y al Real Oviedo (2-1), empató en el estadio Carranza ante el Lugo (1-1) y el Lorca (0-0) y perdió a domicilio frente al Alcorcón, Numancia y Osasuna, las tres ves 1-0, como los últimos tres varapalos de la 2019/20 ante el Deportivo, el Málaga y el reciente ante el Sporting de Gijón.

¿Qué tienen en común esas dos temporadas? Una primera vuelta excepcional, con 39 puntos de entonces y los 43 de ahora, y el peor arranque de la segunda en los cuatro años desde el regreso a la categoría de plata. Los nueve puntos contrastan con los 14 que obtuvo tanto en la 2016/17 como en la 2018/19.

¿Cuál es la diferencia en la dos campañas que tienen en común el mal inicio de la segunda vuelta? Hace un par de temporadas, el Cádiz CF pasó de finalizar la primera vuelta en la segunda posición de la clasificación a descender a la cuarta en la 29ª jornada. La pérdida de dos puestos fue sólo el principio de una caída paulatina que culminó con la novena plaza definitiva, la más baja (quinto el año después de su retorno y séptimo en la 2018/19).

En la campaña que ahora está en marcha, camino del 30º capítulo (dentro del último tercio del campeonato), el Cádiz CF no se mueve de momento del liderato pese a la escasa acumulación de puntos que lleva en 2020. No retrocede en la tabla aunque pone en peligro su condición de privilegio si no da un giro a la situación.

El atasco fue mayúsculo en la 2017/18 hasta el extremo de que los amarillos lograron sólo 25 puntos de 63 en la fatídica segunda vuelta. Lo que sucede en la 2019/20 supone un aviso porque la trayectoria en la segunda vuelta es calcada.

En el club son conscientes de que el retroceso sufrido en el pasado cercano impidió librar la batalla por el ascenso a Primera División (salvo en la 2016/17) cuando llegó la hora de la verdad. Nadie en la entidad cadista piensa en una repetición de la historia, pero los primeros coletazos de la segunda vuelta, incluidas las dos derrotas consecutivas, son una invitación a la preocupación.