Un seguro de vida

No es casualidad que Jon Ander Garrido se haya convertido en las últimas tres temporadas en un pilar fundamental en los esquemas de Álvaro Cervera. No es casualidad que Juan Carlos Cordero se afanara en el verano de 2016 en convencer al futbolista vasco de la necesidad de centrarse en su trabajo para explotar todas sus virtudes, muchas a la vista de los hechos. No es casualidad que el ex director deportivo brindara como uno de sus últimos servicios la ampliación de contrato del jugador, asegurando así que ofrecerá lo mejor de su carrera deportiva al conjunto amarillo.

Nada es fruto de la casualidad porque detrás aparece una realidad incontestable, números que convencen a los más incrédulos del lugar de la conveniencia de que el centrocampista acumule cuantos más minutos sobre el césped, mejor.

De hecho, con el pivote bilbaíno en el once el equipo gaditano ha sumado nada menos que 29 de 45 puntos posibles, lo que representa un 64,4%, una cifra muy por encima de la que presentan sus tres compañeros que habitualmente actúan también en la zona ancha. Pese a que las lesiones le han condicionado esta campaña, ya que tardó en incorporarse por los problemas físicos que arrastraba desde finales del curso anterior, su presencia se ha convertido en un auténtico seguro de vida. Ya sea junto José Mari y Álex Fernández, sólo con el roteño, sólo con el madrileño o sólo con el malagueño Edu Ramos, lo cierto es que en 15 partidos presente en el titular, el Cádiz ha ganado nueve, ha empatado dos y ha perdido cuatro.

En segunda posición como mediocampista en cuanto a productividad para la escuadra de la Tacita de Plata figura José Mari, con quien se han amarrado algo más de la mitad de los puntos en juego, el 50,66%, 38 de 75 posibles, con un balance en 25 partidos de 10 triunfos, ocho empates y siete derrotas.

El tercer futbolista del centro del campo por lo que se refiere a los registros del Cádiz es Álex, con el que se han atado el 45,45% de los puntos en liza, con siete victorias, nueve igualadas y seis derrotas en los 22 choques en los que salió desde el inicio.

Por último, los números en cuanto a productividad con Edu son similares a los obtenidos con Álex, no en vano con el ex del Córdoba como titular se han sumado 16 de 36 puntos posibles, un 44,44%, con un bagaje de cuatro triunfos, cuatro tablas y cuatro derrotas en los 12 compromisos en los que Cervera lo ha alineado desde el principio.

Analizando el rendimiento para el colectivo como línea, el trivote formado por Garrido, Edu y Álex, y el doble pivote integrado por Garrido y Edu firman un pleno de 100%, aunque, eso sí, en sólo un partido en cada caso, lo que no sirve como referencia.

Más significativo se antoja el 75% de productividad en cuatro partidos de la pareja compuesta por Garrido y José Mari, mientras que Garrido y Álex llegan al 66,66% en dos encuentros; José Mari y Edu, al 58,33% en cuatro, y José Mari y Álex, al 55,55% en seis choques, permaneciendo, además, invictos.

Por debajo del 50%, el trivote formado por José Mari, Garrido y Álex, con un 41,66% en siete partidos; otro trivote, el de José Mari, Álex y Edu, con un pobre 16,66% en cuatro encuentros, y el doble pivote Álex-Edu, con otro 16,66% en dos partidos.