Garrido firma su continuidad como amarillo hasta 2020

Jon Ander Garrido seguirá siendo jugador del Cádiz más allá de la conclusión de la campaña que empieza dentro de menos de tres semanas, toda vez que ayer renovó por otra temporada más y con ello el club asegura la continuidad del futbolista hasta el 30 de junio de 2020.

El director deportivo de la entidad gaditana confesó al inicio de la concentración de la primera plantilla en La Manga del Mar Menor que entre las tareas pendientes a la que otorgaba prioridad, sin duda, era a solucionar el tema de la ampliación del compromiso del centrocampista vasco, considerado por el entrenador y por él mismo como parte fundamental del proyecto a corto y medio plazo. Y aunque han ido pasando los días y parecía que el equipo regresaría del stage en tierras murcianas con el asunto sin arreglar, finalmente el propio club confirmó ayer a mediodía la buena nueva que supone asegurar la continuidad de un hombre que se ha ganado a pulso la firme apuesta de la entidad, no en vano en los dos últimos ejercicios se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los más destacados del plantel que dirige Álvaro Cervera.

Curiosamente, la segunda etapa de Garrido vistiendo de amarillo tiene poco que ver con la primera, aquella que va desde que llegó a la Tacita en 2014 hasta que se marchó cedido al Racing de Ferrol en el mercado de invierno de la 2015-16, por lo que se perdió el ascenso a Segunda en Alicante. Recuperado para la causa en verano de 2016, con Cervera ya como máximo responsable del banquillo y Quique Pina y Juan Carlos Cordero en ese momento como cabezas visibles de la parcela deportiva, el medio bilbaíno no ha parado de crecer y ha brillado por su regularidad y su capacidad para abarcar terreno en las labores de contención en la zona ancha. Un baluarte sobre el que el técnico sostiene buena parte de su dibujo táctico y uno de los integrantes del bloque que ha disputado más minutos durante estos dos años en la categoría de plata.

Todo ello explica el interés que los rectores cadistas tenían por ampliar el compromiso de Garrido más allá del próximo 30 de junio. El acuerdo garantiza otro año con el futbolista e igualmente a él mismo le permite centrarse únicamente en lo que debe preocuparte, su aportación en pos de los objetivos.

Lógicamente, el entendimiento ha sido posible porque desde el club se ha premiado al centrocampista con una mejora de condiciones no sólo en la nueva temporada rubricada, la 2019-20, sino en la próxima, la que viene.

Como no podía ser de otra forma, Cordero no ocultaba su satisfacción por una renovación que sin expresarlo con esas palabras a buen seguro pone a la altura de un buen fichaje. "En realidad hemos firmado dos años, porque es un nuevo contrato con nuevas condiciones para esta temporada que ahora comienza y la siguiente", explicaba el director deportivo, que coincide con el entrenador en la importancia de Garido, "fundamental para el proyecto", y destaca que con la continuidad del futbolista "aseguramos que dé lo mejor de su carrera al Cádiz". No le falta razón, porque acabará contrato con 30 años.

Una vez atada la continuidad de Garrido en una semana en la que también ampliaron contrato los canteranos Manu Vallejo y David Toro, el director deportivo volverá a centrarse en el mercado para buscar y encontrar los efectivos que todavía faltan, un portero, un central, extremos en función de lo que ocurra con Álvaro García y Salvi y un delantero. Y todo ello, por supuesto, sin cerrar las puertas a nada, como siempre repite Cordero.