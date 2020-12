El récord que el Cádiz CF no quiere que Messi consiga en Carranza

El partido entre el Cádiz CF y el Barcelona supondrá el regreso de Leo Messi al estadio Carranza 15 años después. La gran diferencia entre aquel partido oficial disputado el 17 diciembre de 2015 y el que se dirime el sábado es que esta vez no habrá público. La afición cadista no podrá ver in situ a su equipo medirse a uno de los grandes clubes y al considerado mejor futbolista del mundo, al menos durante esta época. Salvo sorpresa, Messi estará en el once inicial después de no participar el pasado miércoles en el compromiso de la Champions.

Messi ostenta récords de todo tipo pero hay alguna curiosidad en su estelar recorrido. Sólo hay tres equipos a los que se ha enfrentado en Primera a los que no ha conseguido marcar un gol: el Xerez Deportivo, el Real Murcia… y el Cádiz CF, aunque sólo se ha enfrentado una vez a los amarillos y pimentoneros y dos al cuadro xerecista.

El astro argentino ha perforado la portería de 37 escuadras españolas y si marca el sábado en el santuario cadista el número ascenderá a 38. Pero más allá de esa posibilidad que el Cádiz CF tratará de evitar, el conjunto amarillo intentará aplazar además un récord de alcance mundial que Messi está a un paso de pulverizar.

Si el 10 del conjunto azulgrana hace dos tantos en el choque de la 12ª jornada de Liga, igualará al mítico Pelé como jugador que más goles ha marcado como miembro de un mismo equipo. El brasileño dejó el listón en 643 con el Santos y Messi lleva 641 con el Barcelona en todas las competiciones.

No es extraño que el atacante sudamericano firme dos o más de dianas en un solo partido. De hecho, es el futbolista de la Liga que ha conseguido más tripletes (36) y ha realizado tres o más tantos en 54 encuentros, además de un sinfín de dobletes. Un auténtico peligro.

Messi puede golpear en cualquier momento, pero las estadísticas reflejan que casi la mitad de sus goles los marca en el tramo final de la primera parte y la segunda.

El estadio Carranza puede pasar a la historia por ser el lugar donde Messi igualó o batió ese registro que dura cuatro décadas, aunque en el Cádiz CF prefieren que el argentino lo deje para más adelante. El récord caerá tarde o temprano, pero si se retrasa unos días más, podría ser una buena señal para el equipo amarillo, que pretende dejar la portería a cero como primer paso en busca de la campanada.