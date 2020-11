La recompensa al esfuerzo de Espino en el Cádiz CF

Alfonso 'Pacha' Espino ha pasado hoy por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, una vez finalizada la sesión preparatoria del equipo amarillo, la segunda en la presente semana. El zaguero ha repasado la actualidad del equipo y la suya, marcada por una ampliación de contrato que le ha hecho muy feliz.

El uruguayo recordaba sus inicios de amarillo cuando llegó a mitad de campaña y bajo un inadecuado estado de forma. "Al principio llegué sin hacer pretemporada, con el equipo en medio del campeonato, me costó la adaptación y entrar al ritmo con los compañeros, y los primeros partidos jugué mal. Por suerte, ahora estamos muy bien, el año pasado ya hicimos una gran temporada y lo mismo ahora en Primera", ha señalado el cadista.

El nuevo contrato con el equipo, con un considerable aumento de la cláusula de rescisión, ha sido otra cuestión que ha llegado a la rueda de prensa. "Para mí y mi familia ha sido una gran noticia porque estamos muy contentos. Nos gusta mucho el lugar, la ciudad y el club. Lo tomo como un premio a mi esfuerzo. Muy agradecido al club por esta oportunidad y por ayudarme a venir por primera vez a Europa. Trato de demostrar ese agradecimiento día a día".

Parco en palabras, Espino no se queda con un aspecto determinante en la buena marcha del Cádiz CF. "Clave no hay. Si el equipo está bien, uno está bien. Si el equipo funciona es raro que alguien desentone. Hay que esforzarse y trabajar día a día para ser mejor; es el camino".

Después de Valdebebas y San Mamés, el Wanda Metropolitano será el sábado una cita muy exigente para el equipo. Así lo ve el defensor del conjunto gaditano. "Va a ser difícil. Sabemos todos lo que es el Atlético de Madrid. Vamos a ir con nuestras armas para tratar de sacar los tres puntos o algo positivo de allí", ha expuesto antes de hablar del secreto del Cádiz CF. "Este equipo trabaja mucho, sabe muy bien a lo que juega y tiene las ideas claras. El conocernos del año pasado y los nuevos que se han acoplado bien ayuda mucho. Nos conocemos bien y sabemos a qué jugamos".

Todo apunta a que tendrá enfrente de rojiblanco a Luis Suárez y Giménez, dos paisanos. "Me gusta mucho enfrentarme a los uruguayos. El Atlético también te motiva, pero hay que ir motivado a todos los partidos para traernos algo. Es difícil ganar contra todos los equipos porque ninguno es fácil. Si no hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, no vamos a poder sacar nada", ha advertido bajo el convencimiento de que están en el camino adecuado.

El Pacha Espino sabe que cerró el mercado de fichajes y el plantel cadista se quedó con un único lateral izquierdo, una situación que lleva con normalidad. "Es difícil cuando no tienes a nadie para competir de forma sana por un puesto, pero recuerdo que como uruguayo voy a trabajar y competir al máximo para ayudar al equipo. Estoy bien físicamente y espero que siga así". También ve a tope al equipo, si bien ha recordado una realidad que esta detrás del éxito de los de Cervera. "Vamos partido a partido y sabemos que tenemos que dar el 200% para conseguir los puntos para salvarnos. Es bueno cuidarnos durante la semana para llegar bien al partido".

El futbolista recordó el centro que puso en Eibar para que Álvaro Negredo la clavara de cabeza. "A Álvaro no lo vamos a descubrir, es un crack. Fue un pase al Choco que me lo cortan. Vi dos amarillos en el área y Álvaro la metió para dentro con la fortuna de su buen remate", ha recordado.

Para acabar, tiene los pies en el suelo a pesar de lo que dice la clasificación. "Creo que siempre te ilusionas con cualquier cosa. Los aficionados van como nosotros, pero sabemos que el objetivo es salvarnos del descenso. Cuando lleguemos a la fecha 35 con otras opciones, ya veremos. Pero lo primero es salvarnos del descenso", ha finalizado Pacha Espino.