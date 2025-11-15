La queja del técnico de Cádiz CF sobre la segunda ronda de la Copa del Rey

Después de tumbar al UCAM (1-3) en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el Cádiz CF tendrá que volver a viajar a Murcia en la segunda ronda una vez que el sorteo le deparó un enfrentamiento con el histórico Real Murcia. El cruce se resolverá a partido único programado para el miércoles 3 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

El torneo copero se juega entre semana en medio de la Liga. El Cádiz CF se las tuvo que apañar en la primera cita que le tocó entre dos desplazamientos ligueros. Tras jugar en Granada y antes de visitar al Andorra, tuvo que visitar al UCAM, todo ello en ocho días de vértigo.

En esta ocasión, el choque contra el Real Murcia no coincide con otros dos viajes seguidos. El Cádiz CF juega en Córdoba el domingo 30 de noviembre y después del paréntesis copero entre semana vuelve a la Liga con el encuentro ante el Racing de Santander que se dirime el domingo 7 de diciembre en el estadio Nuevo Mirandilla. El sábado 13 le toca visitar al Real Zaragoza.

El entrenador del equipo amarillo, Gaizka Garitano, realizó una valoración sobre el emparejamiento ante el Real Murcia en la segunda eliminatoria de Copa del Rey. No estaba contento porque a la expedición cadista le aguarda otro largo viaje como en la primera ronda.

Garitano señaló que "no hemos tenido suerte en los desplazamientos". El técnico explicó que "son semanas marcadas por los largos viajes en autobús. Queremos seguir en la Copa porque es importante a todos los niveles, pero nuestra mente ahora está solo en el partido de Almería".